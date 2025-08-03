Україна підготувала три потужні санкційні пакети проти РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна підготувала три потужні санкційні пакети проти РФ

Офіс Президента України
Україна посилює санкційний тиск на Росію

За словами українського лідера Володимира Зеленського, Україна підготувала три санкційні пакети, зокрема один з них уже застосований – це санкції проти капітанів російського тіньового флоту.

Головні тези:

  • Україна налаштована синхронізувати всі пакети зі своїми союзники.
  • Особлива увага приділяється співпраці з командою Дональда Трампа.

Україна посилює санкційний тиск на Росію

Як зазначив глава держави, він провів нараду щодо санкційної політики України.

Підготовлені 3 санкційні пакети, і перший пакет вже сьогодні застосований — санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Будемо синхронізувати всі ці пакети з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій. Погодив на наступний тиждень синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він також наголосив, що важливі рішення союзників повинні будуть підтверджені українськими санкціями.

Трохи пізніше на сайті ОПУ було оприлюднено указ щодо введення в дію санкцій РНБО.

До списку потрапили 94 фізичних осіб, а також юридичних — 5 російських компаній.

За словами Володимира Зеленського, очільник Офісу президента Андрій Єрмак доповів про комунікацію з партнерами, зокрема з командою Дональда Трампа.

Сполучені Штати Америки налаштовані допомагати. Я хочу подякувати за це. Тиск на Росію дійсно може спрацювати саме так, щоб вони відчули наслідки затягування війни, — наголосив глава держави.

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