Україна підготувала три потужні санкційні пакети проти РФ

За словами українського лідера Володимира Зеленського, Україна підготувала три санкційні пакети, зокрема один з них уже застосований – це санкції проти капітанів російського тіньового флоту.
Головні тези:
- Україна налаштована синхронізувати всі пакети зі своїми союзники.
- Особлива увага приділяється співпраці з командою Дональда Трампа.
Україна посилює санкційний тиск на Росію
Як зазначив глава держави, він провів нараду щодо санкційної політики України.
Він також наголосив, що важливі рішення союзників повинні будуть підтверджені українськими санкціями.
Трохи пізніше на сайті ОПУ було оприлюднено указ щодо введення в дію санкцій РНБО.
До списку потрапили 94 фізичних осіб, а також юридичних — 5 російських компаній.
За словами Володимира Зеленського, очільник Офісу президента Андрій Єрмак доповів про комунікацію з партнерами, зокрема з командою Дональда Трампа.
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