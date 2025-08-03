Україна підготувала три потужні санкційні пакети проти РФ

Підготовлені 3 санкційні пакети, і перший пакет вже сьогодні застосований — санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Будемо синхронізувати всі ці пакети з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій. Погодив на наступний тиждень синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції.