Украина получила 150 млн евро от ЕС. Куда направят средства

Европейский Союз предоставил Украине второй транш грантовой помощи в размере 150 миллионов евро для поддержки быстрого восстановления. Часть уйдет на школьное питание.

Что известно о новом транше Украины от ЕС

Как сообщило Министерство финансов Украины 25 декабря, средства будут направлены на:

бесплатное питание учащихся младших классов — 65 млн евро,

восстановление портовой инфраструктуры — 50 млн евро,

поддержку сельского хозяйства — 20 млн евро,

восстановление критической инфраструктуры — 15 млн евро.

Этот транш является частью соглашения между Украиной и ЕС в рамках программы "Поддержка быстрого обновления Украины", общий объем которой составляет 300 миллионов евро.

Первый транш в 150 млн. Украина получила в декабре 2023 года.

Украина получила 4,1 млрд евро по программе Ukraine Facility

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Эта поддержка свидетельствует о значительном прогрессе Украины в реализации ключевых реформ, предусмотренных Планом для Украины — от борьбы с коррупцией до развития энергетической отрасли и защиты окружающей среды", — подчеркнул Шмигаль. Поделиться

Он добавил, что последовательная поддержка ЕС в рамках программы Ukraine Facility , которая предусматривает 50 млрд. евро к 2027 году, усиливает устойчивость Украины и приближает ее к вступлению в ЕС.

В Министерстве финансов уточнили, что полученные средства будут направлены на финансирование приоритетных потребностей государственного бюджета, в частности, в социальной и гуманитарной сферах.