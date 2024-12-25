Украина получила 150 млн евро от ЕС. Куда направят средства

Европейский Союз предоставил Украине второй транш грантовой помощи в размере 150 миллионов евро для поддержки быстрого восстановления. Часть уйдет на школьное питание.
Главные тезисы
- Украина получила второй транш от Европейского Союза в размере 150 миллионов евро для быстрого восстановления.
- Средства будут направлены на бесплатное питание учащихся, восстановление портовой инфраструктуры, поддержку сельского хозяйства и критическую инфраструктуру.
- Поддержка ЕС свидетельствует о значительном прогрессе Украины в реализации ключевых реформ и приближении к вступлению в ЕС.
- В рамках программы Ukraine Facility предусмотрено 50 млрд. евро к 2027 году для поддержания устойчивости страны.
- Украина получила уже более 12 млрд. евро бюджетной поддержки от ЕС, а также планирует получить дополнительные средства до конца года.
Что известно о новом транше Украины от ЕС
Как сообщило Министерство финансов Украины 25 декабря, средства будут направлены на:
бесплатное питание учащихся младших классов — 65 млн евро,
восстановление портовой инфраструктуры — 50 млн евро,
поддержку сельского хозяйства — 20 млн евро,
восстановление критической инфраструктуры — 15 млн евро.
Этот транш является частью соглашения между Украиной и ЕС в рамках программы "Поддержка быстрого обновления Украины", общий объем которой составляет 300 миллионов евро.
Первый транш в 150 млн. Украина получила в декабре 2023 года.
Украина получила 4,1 млрд евро по программе Ukraine Facility
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Он добавил, что последовательная поддержка ЕС в рамках программы Ukraine Facility , которая предусматривает 50 млрд. евро к 2027 году, усиливает устойчивость Украины и приближает ее к вступлению в ЕС.
В Министерстве финансов уточнили, что полученные средства будут направлены на финансирование приоритетных потребностей государственного бюджета, в частности, в социальной и гуманитарной сферах.
Отметим, что на 2025 год в рамках программы Украина Facility предусмотрено еще около 12,5 млрд евро финансовой помощи. С начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки. До конца года Украина планирует получить еще 4,2 млрд. евро от Евросоюза в рамках Ukraine Facility.
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