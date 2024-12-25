Україна отримала 150 млн євро від ЄС. Куди спрямують кошти

Європейський Союз надав Україні другий транш грантової допомоги у розмірі 150 мільйонів євро для підтримки швидкої відбудови. Частина піде на шкільне харчування.
Головні тези:
- Україна отримала другий транш від Європейського Союзу у розмірі 150 мільйонів євро для швидкої відбудови.
- Кошти будуть спрямовані на безоплатне харчування учнів, відновлення портової інфраструктури, підтримку сільського господарства та критичної інфраструктури.
- Підтримка ЄС свідчить про значний прогрес України у реалізації ключових реформ та наближення до вступу в ЄС.
- У межах програми Ukraine Facility передбачено 50 млрд євро до 2027 року для підтримки стійкості країни.
- Україна отримала вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки від ЄС, а також планує отримати додаткові кошти до кінця року.
Що відомо про новий транш Україні від ЄС
Як повідомило Міністерство фінансів України 25 грудня, кошти будуть спрямовані на:
безоплатне харчування учнів молодших класів — 65 млн євро,
відновлення портової інфраструктури — 50 млн євро,
підтримку сільського господарства — 20 млн євро,
відновлення критичної інфраструктури — 15 млн євро.
Цей транш є частиною угоди між Україною та ЄС у межах програми "Підтримка швидкого відновлення України", загальний обсяг якої становить 300 мільйонів євро.
Перший транш у 150 млн Україна отримала в грудні 2023 року.
Україна отримала 4,1 млрд євро за програмою Ukraine Facility
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він додав, що послідовна підтримка ЄС в межах програми Ukraine Facility, яка передбачає 50 млрд євро до 2027 року, посилює стійкість України та наближає її до вступу в ЄС.
У Міністерстві фінансів уточнили, що отримані кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних потреб державного бюджету, зокрема у соціальній та гуманітарній сферах.
Зазначимо, що на 2025 рік у межах програми Ukraine Facility передбачено ще близько 12,5 млрд євро фінансової допомоги. З початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки. До кінця року Україна планує отримати ще 4,2 млрд євро від Євросоюзу в рамках Ukraine Facility.
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