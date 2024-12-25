Україна отримала 150 млн євро від ЄС. Куди спрямують кошти
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримала 150 млн євро від ЄС. Куди спрямують кошти

Денис Шмигаль
Україна отримала 150 млн євро від ЄС. Куди спрямують кошти

Європейський Союз надав Україні другий транш грантової допомоги у розмірі 150 мільйонів євро для підтримки швидкої відбудови. Частина піде на шкільне харчування.

Головні тези:

  • Україна отримала другий транш від Європейського Союзу у розмірі 150 мільйонів євро для швидкої відбудови.
  • Кошти будуть спрямовані на безоплатне харчування учнів, відновлення портової інфраструктури, підтримку сільського господарства та критичної інфраструктури.
  • Підтримка ЄС свідчить про значний прогрес України у реалізації ключових реформ та наближення до вступу в ЄС.
  • У межах програми Ukraine Facility передбачено 50 млрд євро до 2027 року для підтримки стійкості країни.
  • Україна отримала вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки від ЄС, а також планує отримати додаткові кошти до кінця року.

Що відомо про новий транш Україні від ЄС

Як повідомило Міністерство фінансів України 25 грудня, кошти будуть спрямовані на:

  • безоплатне харчування учнів молодших класів — 65 млн євро,

  • відновлення портової інфраструктури — 50 млн євро,

  • підтримку сільського господарства — 20 млн євро,

  • відновлення критичної інфраструктури — 15 млн євро.

Цей транш є частиною угоди між Україною та ЄС у межах програми "Підтримка швидкого відновлення України", загальний обсяг якої становить 300 мільйонів євро.

Перший транш у 150 млн Україна отримала в грудні 2023 року.

Україна отримала 4,1 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ця підтримка свідчить про значний прогрес України у реалізації ключових реформ, передбачених Планом для України — від боротьби з корупцією до розвитку енергетичної галузі та захисту навколишнього середовища", — наголосив Шмигаль.

Він додав, що послідовна підтримка ЄС в межах програми Ukraine Facility, яка передбачає 50 млрд євро до 2027 року, посилює стійкість України та наближає її до вступу в ЄС.

У Міністерстві фінансів уточнили, що отримані кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних потреб державного бюджету, зокрема у соціальній та гуманітарній сферах.

Зазначимо, що на 2025 рік у межах програми Ukraine Facility передбачено ще близько 12,5 млрд євро фінансової допомоги. З початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки. До кінця року Україна планує отримати ще 4,2 млрд євро від Євросоюзу в рамках Ukraine Facility.

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