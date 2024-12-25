Україна отримала 150 млн євро від ЄС. Куди спрямують кошти

Європейський Союз надав Україні другий транш грантової допомоги у розмірі 150 мільйонів євро для підтримки швидкої відбудови. Частина піде на шкільне харчування.

Що відомо про новий транш Україні від ЄС

Як повідомило Міністерство фінансів України 25 грудня, кошти будуть спрямовані на:

безоплатне харчування учнів молодших класів — 65 млн євро,

відновлення портової інфраструктури — 50 млн євро,

підтримку сільського господарства — 20 млн євро,

відновлення критичної інфраструктури — 15 млн євро.

Цей транш є частиною угоди між Україною та ЄС у межах програми "Підтримка швидкого відновлення України", загальний обсяг якої становить 300 мільйонів євро.

Перший транш у 150 млн Україна отримала в грудні 2023 року.

Україна отримала 4,1 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ця підтримка свідчить про значний прогрес України у реалізації ключових реформ, передбачених Планом для України — від боротьби з корупцією до розвитку енергетичної галузі та захисту навколишнього середовища", — наголосив Шмигаль. Поширити

Він додав, що послідовна підтримка ЄС в межах програми Ukraine Facility, яка передбачає 50 млрд євро до 2027 року, посилює стійкість України та наближає її до вступу в ЄС.

У Міністерстві фінансів уточнили, що отримані кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних потреб державного бюджету, зокрема у соціальній та гуманітарній сферах.