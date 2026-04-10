Украина получила новую партию ракет к Patriot

Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что недавно Воздушные силы ВСУ получили новую партию ракет в системы противовоздушной обороны Patriot.
Главные тезисы
- По словам Зеленского, украинцы должны подготовиться к еще одному сложному периоду.
- Украина будет ощущать давление не только со стороны РФ, но и США.
Новые ракеты Patriot уже в Украине
По словам главы государства, пока он не видит никаких признаков того, что Россия готова к завершению войны.
На этом фоне Зеленский предупредил, что Украине будет очень тяжело до сентября:
По словам главы государства, проблема заключается еще и в том, что команда президента США Дональда Трампа может существенно усилить давление на Украину для завершения войны до выборов в Штатах.
