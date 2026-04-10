Украина получила новую партию ракет к Patriot

Новые ракеты Patriot уже в Украине

На сегодня ракеты для "петриотов" партнеры передают. В частности, на днях пришла новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы ПВО была. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, пока он не видит никаких признаков того, что Россия готова к завершению войны.

На этом фоне Зеленский предупредил, что Украине будет очень тяжело до сентября:

Если Россия выберет путь деэскалации, то я считаю, что трехсторонняя встреча будет. И они будут пытаться ее провести в апреле, мае или июне. Я думаю, что это ключевые для них месяцы. И я думаю, что нам будет очень сложно до сентября.

По словам главы государства, проблема заключается еще и в том, что команда президента США Дональда Трампа может существенно усилить давление на Украину для завершения войны до выборов в Штатах.