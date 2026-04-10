Украина получила новую партию ракет к Patriot
Источник:  Интерфакс-Украина

Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что недавно Воздушные силы ВСУ получили новую партию ракет в системы противовоздушной обороны Patriot.

Главные тезисы

  • По словам Зеленского, украинцы должны подготовиться к еще одному сложному периоду.
  • Украина будет ощущать давление не только со стороны РФ, но и США.

На сегодня ракеты для "петриотов" партнеры передают. В частности, на днях пришла новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы ПВО была.

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, пока он не видит никаких признаков того, что Россия готова к завершению войны.

На этом фоне Зеленский предупредил, что Украине будет очень тяжело до сентября:

Если Россия выберет путь деэскалации, то я считаю, что трехсторонняя встреча будет. И они будут пытаться ее провести в апреле, мае или июне. Я думаю, что это ключевые для них месяцы. И я думаю, что нам будет очень сложно до сентября.

По словам главы государства, проблема заключается еще и в том, что команда президента США Дональда Трампа может существенно усилить давление на Украину для завершения войны до выборов в Штатах.

