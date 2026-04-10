Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримала нову партію ракет до Patriot

Patriot
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що нещодавно Повітряні сили ЗСУ отримали нову партію ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Головні тези:

  • За словами Зеленського, українці повинні підготуватися до ще одного складного періоду.
  • Україна буде відчувати тиск не лише з боку РФ, а й також з боку США.

Нові ракети до Patriot уже в Україні

Станом на зараз ракети для "петріотів" партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була.

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, поки він не бачить жодних ознак того, що Росія готова до завершення війни.

На цьому тлі Зеленський попередив, що Україні буде дуже важко до вересня:

Якщо Росія обере шлях деескалації, то вважаю, що тристороння зустріч буде. І вони будуть намагатися її провести у квітні, травні чи червні. Я думаю, що це ключові для них місяці. І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня.

За словами глави держави, проблема полягає ще й в тому, що команда президента США Дональда Трампа може суттєво посилити тиск на Україну для завершення війни до виборів у Штатах.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?