Україна отримала нову партію ракет до Patriot

Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що нещодавно Повітряні сили ЗСУ отримали нову партію ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.
Головні тези:
- За словами Зеленського, українці повинні підготуватися до ще одного складного періоду.
- Україна буде відчувати тиск не лише з боку РФ, а й також з боку США.
Нові ракети до Patriot уже в Україні
За словами глави держави, поки він не бачить жодних ознак того, що Росія готова до завершення війни.
На цьому тлі Зеленський попередив, що Україні буде дуже важко до вересня:
За словами глави держави, проблема полягає ще й в тому, що команда президента США Дональда Трампа може суттєво посилити тиск на Україну для завершення війни до виборів у Штатах.
