Україна отримала нову партію ракет до Patriot

Нові ракети до Patriot уже в Україні

Станом на зараз ракети для "петріотів" партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, поки він не бачить жодних ознак того, що Росія готова до завершення війни.

На цьому тлі Зеленський попередив, що Україні буде дуже важко до вересня:

Якщо Росія обере шлях деескалації, то вважаю, що тристороння зустріч буде. І вони будуть намагатися її провести у квітні, травні чи червні. Я думаю, що це ключові для них місяці. І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня.

За словами глави держави, проблема полягає ще й в тому, що команда президента США Дональда Трампа може суттєво посилити тиск на Україну для завершення війни до виборів у Штатах.