Украина получила новый транш помощи от ЕС в размере почти 2,3 млрд евро

22 декабря Украина получила новый транш прямой бюджетной помощи от Европейского Союза в размере около 2,3 млрд. евро. Речь идет о программе Ukraine Facility.
Главные тезисы
- Это шестой регулярный транш, предусмотренный в пределах Pillar I Инструмента.
- Поддержка в рамках Ukraine Facility является ключевой для укрепления макрофинансовой стабильности Украины.
Это шестой регулярный транш, предусмотренный в пределах Pillar I Инструмента. Средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.
Для получения этого транша от ЕС Украина выполнила:
восемь реформационных шагов, необходимых для выделения шестого транша;
один шаг, предусмотренный еще в рамках четвертого транша.
Ukraine Facility является программой финансовой поддержки Украины от ЕС в размере 50 млрд евро на протяжении 2024-2027 годов. Эта программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности страны, восстановление, модернизацию страны и углубление евроинтеграции Украины.
С 2024 года в государственный бюджет Украины уже поступило более 26,7 млрд. евро по этой программе; в 2025 году — более 10,6 млрд евро.
