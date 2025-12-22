Украина получила новый транш помощи от ЕС в размере почти 2,3 млрд евро
Украина получила новый транш помощи от ЕС в размере почти 2,3 млрд евро

22 декабря Украина получила новый транш прямой бюджетной помощи от Европейского Союза в размере около 2,3 млрд. евро. Речь идет о программе Ukraine Facility.

  • Это шестой регулярный транш, предусмотренный в пределах Pillar I Инструмента.
  • Поддержка в рамках Ukraine Facility является ключевой для укрепления макрофинансовой стабильности Украины.

ЕС предоставил Украине очередной транш помощи

Это шестой регулярный транш, предусмотренный в пределах Pillar I Инструмента. Средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

Для получения этого транша от ЕС Украина выполнила:

  • восемь реформационных шагов, необходимых для выделения шестого транша;

  • один шаг, предусмотренный еще в рамках четвертого транша.

Поддержка в рамках Ukraine Facility является ключевой для укрепления макрофинансовой стабильности Украины и бесперебойного функционирования государственного управления в условиях войны. Успешное выполнение более 60 шагов Плана Украины подтверждает нашу приверженность реформам, восстановлению и движению в членство в Европейском Союзе, — сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Ukraine Facility является программой финансовой поддержки Украины от ЕС в размере 50 млрд евро на протяжении 2024-2027 годов. Эта программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности страны, восстановление, модернизацию страны и углубление евроинтеграции Украины.

С 2024 года в государственный бюджет Украины уже поступило более 26,7 млрд. евро по этой программе; в 2025 году — более 10,6 млрд евро.

