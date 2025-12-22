Україна отримала новий транш допомоги від ЄС у розмірі майже 2,3 млрд євро

22 грудня Україна отримала новий транш прямої бюджетної допомоги від Європейського Союзу у розмірі близько 2,3 млрд євро. Йдеться про програму Ukraine Facility.

ЄС надав Україні черговий транш допомоги

Це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.

Для отримання цього траншу від ЄС Україна виконала:

вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу;

один крок, який був передбачений ще в рамках четвертого траншу.

Підтримка в рамках Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України та безперебійного функціонування державного управління в умовах війни. Успішне виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує нашу відданість реформам, відновленню та руху до членства в Європейському Союзі, — повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Поширити

Ukraine Facility є програмою фінансової підтримки України від ЄС у розмірі 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. Ця програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності країни, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.