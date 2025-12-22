Україна отримала новий транш допомоги від ЄС у розмірі майже 2,3 млрд євро
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримала новий транш допомоги від ЄС у розмірі майже 2,3 млрд євро

ЄС
Read in English

22 грудня Україна отримала новий транш прямої бюджетної допомоги від Європейського Союзу у розмірі близько 2,3 млрд євро. Йдеться про програму Ukraine Facility.

Головні тези:

  • Це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту.
  • Підтримка в рамках Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України.

ЄС надав Україні черговий транш допомоги

Це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.

Для отримання цього траншу від ЄС Україна виконала:

  • вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу;

  • один крок, який був передбачений ще в рамках четвертого траншу.

Підтримка в рамках Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України та безперебійного функціонування державного управління в умовах війни. Успішне виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує нашу відданість реформам, відновленню та руху до членства в Європейському Союзі, — повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Ukraine Facility є програмою фінансової підтримки України від ЄС у розмірі 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. Ця програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності країни, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.

З 2024 року до державного бюджету України вже надійшло понад 26,7 млрд євро за цією програмою; у 2025 році — понад 10,6 млрд євро.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
18-й пакет санкцій проти Росії. Що замислив Євросоюз
Новий пакет санкцій ЄС проти РФ може бути набагато жорсткішим
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Євросоюз ухвалив нові тарифи на аграрну продукцію та добрива з РФ і РБ
ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Євросоюз хоче швидше відмовитися від російського газу
Газпром

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?