Україна отримала новий транш допомоги від ЄС у розмірі майже 2,3 млрд євро

22 грудня Україна отримала новий транш прямої бюджетної допомоги від Європейського Союзу у розмірі близько 2,3 млрд євро. Йдеться про програму Ukraine Facility.
Головні тези:
- Це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту.
- Підтримка в рамках Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України.
Це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.
Для отримання цього траншу від ЄС Україна виконала:
вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу;
один крок, який був передбачений ще в рамках четвертого траншу.
Ukraine Facility є програмою фінансової підтримки України від ЄС у розмірі 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. Ця програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності країни, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.
З 2024 року до державного бюджету України вже надійшло понад 26,7 млрд євро за цією програмою; у 2025 році — понад 10,6 млрд євро.
