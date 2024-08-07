Украина получила от ЕС более 100 млрд евро помощи

Украина получила от стран Евросоюза поддержку почти в 108 млрд долл. с начала полномасштабной войны РФ.
Главные тезисы
- Евросоюз обещает поддерживать Украину и ее народ в деле стабильности и развития.
- Новая финансовая помощь Украине составит 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
- Украина выполнила необходимые реформы и условия для получения поддержки.
- Украинский план реформ получил одобрение и поддержку Совета ЕС, открывая путь к дополнительной помощи до 50 миллиардов евро.
Евросоюз продолжит поддерживать Украину
The EU has stood by Ukraine since day 1 of Russia's war of aggression.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 7, 2024
With our Member States, we have provided support of almost €108 billion.
Ukraine will prevail in this war for survival.
And the EU will stand with Ukraine and its people for as long as it takes. pic.twitter.com/FyQTwnesyy
Фон дер Ляен также подчеркнула, что Украина победит в этой войне за выживание и "ЕС будет поддерживать Украину и ее народ столько, сколько нужно".
ЕС предоставит Украине новую масштабную финансовую помощь
Украина получит 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи в виде грантов и ссуд. Что важно понимать, это произойдет в рамках программы Ukraine Facility.
На официальном уровне решение одобрил Совет Евросоюза 6 августа.
Председательство Венгрии в Раде также обращает внимание на то, что на сегодняшний день украинские власти выполнили необходимые условия и реформы, предусмотренные в Украинском плане реформ (Ukraine Plan), с целью получения средств.
Что важно понимать, эти реформы охватывают:
управление государственными финансами,
управление государственными предприятиями,
бизнес-среда,
энергетика,
разминирование.
Несколько месяцев назад Совет ЕС официально подтвердил, что украинский план отвечает предпосылкам, необходимым для получения Украиной до 50 миллиардов евро поддержки в рамках Ukraine Facility
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