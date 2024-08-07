Украина получила от ЕС более 100 млрд евро помощи
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина получила от ЕС более 100 млрд евро помощи

Украина получила от ЕС более 100 млрд евро помощи
Читати українською
Источник:  Урсула фон дер Ляен

Украина получила от стран Евросоюза поддержку почти в 108 млрд долл. с начала полномасштабной войны РФ.

Главные тезисы

 

  • Евросоюз обещает поддерживать Украину и ее народ в деле стабильности и развития.
  • Новая финансовая помощь Украине составит 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
  • Украина выполнила необходимые реформы и условия для получения поддержки.
  • Украинский план реформ получил одобрение и поддержку Совета ЕС, открывая путь к дополнительной помощи до 50 миллиардов евро.

Евросоюз продолжит поддерживать Украину

ЕС поддерживает Украину с первого дня агрессивной войны в России. С нашими государствами-членами мы оказали поддержку почти в 108 млрд евро.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии

Фон дер Ляен также подчеркнула, что Украина победит в этой войне за выживание и "ЕС будет поддерживать Украину и ее народ столько, сколько нужно".

ЕС предоставит Украине новую масштабную финансовую помощь

Украина получит 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи в виде грантов и ссуд. Что важно понимать, это произойдет в рамках программы Ukraine Facility.

На официальном уровне решение одобрил Совет Евросоюза 6 августа.

Рада сегодня приняла имплементационное решение, позволяя осуществить первый платеж в размере почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Это решение поддерживает макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления, говорится в заявлении.

Председательство Венгрии в Раде также обращает внимание на то, что на сегодняшний день украинские власти выполнили необходимые условия и реформы, предусмотренные в Украинском плане реформ (Ukraine Plan), с целью получения средств.

Что важно понимать, эти реформы охватывают:

  • управление государственными финансами,

  • управление государственными предприятиями,

  • бизнес-среда,

  • энергетика,

  • разминирование.

Несколько месяцев назад Совет ЕС официально подтвердил, что украинский план отвечает предпосылкам, необходимым для получения Украиной до 50 миллиардов евро поддержки в рамках Ukraine Facility

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мы будем действовать. ЕС пригрозил Венгрии после упрощения въезда для россиян
Орбан
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Европарламент призвал страны ЕС увеличить поставки оружия Украине
Европарламент призвал страны ЕС увеличить поставки оружия Украине
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
4,2 млрд евро для Украины. ЕС принял важное решение
Евросоюз
Евросоюз

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?