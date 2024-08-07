Украина получила от ЕС более 100 млрд евро помощи

Украина получила от стран Евросоюза поддержку почти в 108 млрд долл. с начала полномасштабной войны РФ.

Евросоюз продолжит поддерживать Украину

ЕС поддерживает Украину с первого дня агрессивной войны в России. С нашими государствами-членами мы оказали поддержку почти в 108 млрд евро. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

The EU has stood by Ukraine since day 1 of Russia's war of aggression.



With our Member States, we have provided support of almost €108 billion.



Ukraine will prevail in this war for survival.



And the EU will stand with Ukraine and its people for as long as it takes. pic.twitter.com/FyQTwnesyy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 7, 2024

Фон дер Ляен также подчеркнула, что Украина победит в этой войне за выживание и "ЕС будет поддерживать Украину и ее народ столько, сколько нужно".

ЕС предоставит Украине новую масштабную финансовую помощь

Украина получит 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи в виде грантов и ссуд. Что важно понимать, это произойдет в рамках программы Ukraine Facility.

На официальном уровне решение одобрил Совет Евросоюза 6 августа.

Рада сегодня приняла имплементационное решение, позволяя осуществить первый платеж в размере почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Это решение поддерживает макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления, говорится в заявлении. Поделиться

Председательство Венгрии в Раде также обращает внимание на то, что на сегодняшний день украинские власти выполнили необходимые условия и реформы, предусмотренные в Украинском плане реформ (Ukraine Plan), с целью получения средств.

Что важно понимать, эти реформы охватывают:

управление государственными финансами,

управление государственными предприятиями,

бизнес-среда,

энергетика,

разминирование.