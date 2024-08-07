Україна отримала від ЄС понад 100 млрд євро допомоги
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримала від ЄС понад 100 млрд євро допомоги

Україна отримала від ЄС понад 100 млрд євро допомоги
Джерело:  Урсула фон дер Ляєн

Україна отримала від країн Євросоюзу підтримку на майже 108 млрд дол з початку повномасштабної війни РФ.

Головні тези:

 

  • Євросоюз продовжує підтримувати Україну та надає нову масштабну фінансову допомогу у вигляді грантів та позик.
  • Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно для перемоги у війні за виживання.
  • Українська влада виконала необхідні умови та реформи, передбачені в Українському плані реформ, отримуючи таким чином фінансову підтримку від ЄС.

Євросоюз продовжить підтримувати Україну

ЄС підтримує Україну з першого дня агресивної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Фон дер Ляєн також підкреслила, що Україна переможе у цій війні за виживання і "ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно".

ЄС надасть Україні нову масштабну фінансову допомогу

Україна отримає 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді грантів та позик. Що важливо розуміти, це відбудеться в рамках програми Ukraine Facility.

На офіційному рівні рішення схвалила Рада Євросоюзу 6 серпня.

Рада сьогодні ухвалила імплементаційне рішення, дозволяючи здійснити перший платіж у розмірі майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління, — йдеться в заяві.

Головування Угорщини у Раді також звертає увагу на те, що станом на сьогодні українська влада виконала необхідні умови та реформи, передбачені в Українському плані реформ (Ukraine Plan), з метою отримання коштів.

Що важливо розуміти, ці реформи охоплюють:

  • управління державними фінансами,

  • управління державними підприємствами,

  • бізнес-середовище,

  • енергетику,

  • розмінування.

Кілька місяців тому Рада ЄС офіційно підтвердила, що Український план відповідає передумовам, необхідним для отримання Україною до 50 мільярдів євро підтримки в рамках Ukraine Facility

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