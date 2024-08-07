Україна отримала від ЄС понад 100 млрд євро допомоги

Україна отримала від країн Євросоюзу підтримку на майже 108 млрд дол з початку повномасштабної війни РФ.
Головні тези:
- Євросоюз продовжує підтримувати Україну та надає нову масштабну фінансову допомогу у вигляді грантів та позик.
- Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно для перемоги у війні за виживання.
- Українська влада виконала необхідні умови та реформи, передбачені в Українському плані реформ, отримуючи таким чином фінансову підтримку від ЄС.
Євросоюз продовжить підтримувати Україну
The EU has stood by Ukraine since day 1 of Russia's war of aggression.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 7, 2024
With our Member States, we have provided support of almost €108 billion.
Ukraine will prevail in this war for survival.
And the EU will stand with Ukraine and its people for as long as it takes. pic.twitter.com/FyQTwnesyy
Фон дер Ляєн також підкреслила, що Україна переможе у цій війні за виживання і "ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно".
ЄС надасть Україні нову масштабну фінансову допомогу
Україна отримає 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді грантів та позик. Що важливо розуміти, це відбудеться в рамках програми Ukraine Facility.
На офіційному рівні рішення схвалила Рада Євросоюзу 6 серпня.
Головування Угорщини у Раді також звертає увагу на те, що станом на сьогодні українська влада виконала необхідні умови та реформи, передбачені в Українському плані реформ (Ukraine Plan), з метою отримання коштів.
Що важливо розуміти, ці реформи охоплюють:
управління державними фінансами,
управління державними підприємствами,
бізнес-середовище,
енергетику,
розмінування.
Кілька місяців тому Рада ЄС офіційно підтвердила, що Український план відповідає передумовам, необхідним для отримання Україною до 50 мільярдів євро підтримки в рамках Ukraine Facility
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