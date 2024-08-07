Україна отримала від ЄС понад 100 млрд євро допомоги

Україна отримала від країн Євросоюзу підтримку на майже 108 млрд дол з початку повномасштабної війни РФ.

Євросоюз продовжить підтримувати Україну

ЄС підтримує Україну з першого дня агресивної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

The EU has stood by Ukraine since day 1 of Russia's war of aggression.



With our Member States, we have provided support of almost €108 billion.



Ukraine will prevail in this war for survival.



And the EU will stand with Ukraine and its people for as long as it takes. pic.twitter.com/FyQTwnesyy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 7, 2024

Фон дер Ляєн також підкреслила, що Україна переможе у цій війні за виживання і "ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно".

ЄС надасть Україні нову масштабну фінансову допомогу

Україна отримає 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді грантів та позик. Що важливо розуміти, це відбудеться в рамках програми Ukraine Facility.

На офіційному рівні рішення схвалила Рада Євросоюзу 6 серпня.

Рада сьогодні ухвалила імплементаційне рішення, дозволяючи здійснити перший платіж у розмірі майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління, — йдеться в заяві. Поширити

Головування Угорщини у Раді також звертає увагу на те, що станом на сьогодні українська влада виконала необхідні умови та реформи, передбачені в Українському плані реформ (Ukraine Plan), з метою отримання коштів.

Що важливо розуміти, ці реформи охоплюють:

управління державними фінансами,

управління державними підприємствами,

бізнес-середовище,

енергетику,

розмінування.