Украина получила от Японии и Канады грант на сумму 690 млн долл

Украина привлекла грант от Японии и Канады в размере 690 млн. долларов США в рамках механизма ERA стран G7.
Главные тезисы
- Украина получила грант на 690 млн долл от Японии и Канады в рамках механизма ERA стран G7.
- Полученные средства будут использованы для финансирования приоритетных расходов, включая пенсионные выплаты и программы социальной поддержки населения.
Канада и Япония предоставили грант Украине в рамках ERA
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Отмечается, что грантовое финансирование предоставляется за счет вкладов международных партнеров:
544 млн долларов США — вклад Правительства Японии;
146 млн долларов США — взнос Канады;
0,8 млн. долларов США — средства Целевого фонда многих доноров проекта PEACE in Ukraine.
Это первый транш от Японии и последний транш от Канады, профинансированные в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран G7 общим объемом 50 млрд долларов США.
Реализация механизма ERA была начата в конце 2024 года. Общий вклад Канады в рамках этой инициативы составляет 5 млрд канадских долларов (около 3,6 млрд долл. США), из которых два предыдущих транша объемом 2,5 млрд и 2,3 млрд канадских долларов Украина получила весной и летом 2025 года.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-