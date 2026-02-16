Украина получила от Японии и Канады грант на сумму 690 млн долл
Украина получила от Японии и Канады грант на сумму 690 млн долл

Министерство финансов Украины
Украина
Украина привлекла грант от Японии и Канады в размере 690 млн. долларов США в рамках механизма ERA стран G7.

Главные тезисы

  • Украина получила грант на 690 млн долл от Японии и Канады в рамках механизма ERA стран G7.
  • Полученные средства будут использованы для финансирования приоритетных расходов, включая пенсионные выплаты и программы социальной поддержки населения.

Канада и Япония предоставили грант Украине в рамках ERA

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Украина получила от Японии и Канады грант в размере 690 млн. долларов США. Денежные средства поступили в рамках механизма ERA стран G7 через программу Всемирного банка PEACE in Ukraine. Привлеченные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины и будут направлены на финансирование приоритетных расходов государства, в частности пенсионных выплат и программ социальной поддержки населения, включая жилищно-коммунальные субсидии.

Отмечается, что грантовое финансирование предоставляется за счет вкладов международных партнеров:

  • 544 млн долларов США — вклад Правительства Японии;

  • 146 млн долларов США — взнос Канады;

  • 0,8 млн. долларов США — средства Целевого фонда многих доноров проекта PEACE in Ukraine.

Это первый транш от Японии и последний транш от Канады, профинансированные в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран G7 общим объемом 50 млрд долларов США.

Реализация механизма ERA была начата в конце 2024 года. Общий вклад Канады в рамках этой инициативы составляет 5 млрд канадских долларов (около 3,6 млрд долл. США), из которых два предыдущих транша объемом 2,5 млрд и 2,3 млрд канадских долларов Украина получила весной и летом 2025 года.

Вклад Японии в механизм финансовой поддержки Украины странами G7 предусматривается в размере 471,9 млрд. японских иен (более 3 млрд. долларов США).

