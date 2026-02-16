Україна отримала від Японії та Канади грант на суму 690 млн дол

Україна залучила грант від Японії та Канади у розмірі 690 млн доларів США в межах механізму ERA країн G7.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Україна отримала від Японії та Канади грант у розмірі 690 млн доларів США. Кошти надійшли у межах механізму ERA країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine. <…> Залучені кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держави, зокрема пенсійних виплат і програм соціальної підтримки населення, включно з житлово-комунальними субсидіями.

Зазначається, що грантове фінансування надається за рахунок внесків міжнародних партнерів:

544 млн доларів США — внесок Уряду Японії;

146 млн доларів США — внесок Канади;

0,8 млн доларів США — кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.

Це — перший транш від Японії та останній транш від Канади, профінансовані в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.

Реалізацію механізму ERA було розпочато наприкінці 2024 року. Загальний внесок Канади в межах цієї ініціативи становить 5 млрд канадських доларів (майже 3,6 млрд дол США), з яких два попередні транші обсягом 2,5 млрд та 2,3 млрд канадських доларів Україна отримала навесні та влітку 2025 року.