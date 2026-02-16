Україна отримала від Японії та Канади грант на суму 690 млн дол
Україна отримала від Японії та Канади грант на суму 690 млн дол

Міністерство фінансів України
грант
Україна залучила грант від Японії та Канади у розмірі 690 млн доларів США в межах механізму ERA країн G7.

Головні тези:

  • Україна отримала грант від Японії та Канади на суму 690 млн доларів США через механізм ERA країн G7.
  • Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків, зокрема пенсійних виплат і програм соціальної підтримки населення.

Канада і Японія надали грант Україні у межах ERA

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Україна отримала від Японії та Канади грант у розмірі 690 млн доларів США. Кошти надійшли у межах механізму ERA країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine. <…> Залучені кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держави, зокрема пенсійних виплат і програм соціальної підтримки населення, включно з житлово-комунальними субсидіями.

Зазначається, що грантове фінансування надається за рахунок внесків міжнародних партнерів:

  • 544 млн доларів США — внесок Уряду Японії;

  • 146 млн доларів США — внесок Канади;

  • 0,8 млн доларів США — кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.

Це — перший транш від Японії та останній транш від Канади, профінансовані в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.

Реалізацію механізму ERA було розпочато наприкінці 2024 року. Загальний внесок Канади в межах цієї ініціативи становить 5 млрд канадських доларів (майже 3,6 млрд дол США), з яких два попередні транші обсягом 2,5 млрд та 2,3 млрд канадських доларів Україна отримала навесні та влітку 2025 року.

Внесок Японії в механізм фінансової підтримки України країнами G7 передбачається у розмірі 471,9 млрд японських єн (понад 3 млрд доларів США).

