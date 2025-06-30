Украина получила от Канады 1,7 млрд долл доходов от замороженных активов РФ

Канада передала Украине около 1,7 млрд долл доходов от замороженных активов России в рамках инициативы G7.

Украина получила от Канады 1,7 млрд долл в пределах ERA

Об этом объявил в своем X премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Премьер сообщил, что Украина получила от Канады около 1,7 млрд долл. (2,3 млрд канадских долларов) в рамках инициативы ERA, которые являются средствами из доходов от замороженных на Западе российских активов.

Он отметил, что вместе с этим траншем Украина с начала года получила уже около 17,6 млрд долл. за счет обездвиженных активов РФ.

🇨🇦🇺🇦 Ukraine has received approximately 1.7 bn dollars (2.3 bn Canadian dollars) from Canada under the ERA initiative. These funds are backed by revenues from frozen russian assets. Together with our partners, we are forcing russia to pay for its crimes and destruction. Since the… — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 30, 2025