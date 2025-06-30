Украина получила от Канады 1,7 млрд долл доходов от замороженных активов РФ
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Украина получила от Канады 1,7 млрд долл доходов от замороженных активов РФ

Денис Шмыгаль
Канада
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Канада передала Украине около 1,7 млрд долл доходов от замороженных активов России в рамках инициативы G7.

Главные тезисы

  • Украина получила от Канады 1,7 млрд долл доходов от замороженных активов РФ в рамках инициативы ERA.
  • Инициатива ERA помогает в компенсации за счет обездвиженных на Западе российских средств и поддерживает пострадавших от агрессии.
  • Премьер-министр выразил благодарность Канаде и призвал к полной конфискации активов РФ для поддержки пострадавших от агрессии и восстановления государства.

Украина получила от Канады 1,7 млрд долл в пределах ERA

Об этом объявил в своем X премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Премьер сообщил, что Украина получила от Канады около 1,7 млрд долл. (2,3 млрд канадских долларов) в рамках инициативы ERA, которые являются средствами из доходов от замороженных на Западе российских активов.

Он отметил, что вместе с этим траншем Украина с начала года получила уже около 17,6 млрд долл. за счет обездвиженных активов РФ.

Благодарен Канаде, премьер-министру Марку Карни и всем причастным к этой программе. Настаиваем на полной конфискации замороженных средств РФ. Они нужны для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и восстановления нашего государства. Это также станет актом справедливости для предупреждения агрессивных войн в будущем.

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