Україна отримала від Канади 1,7 млрд дол прибутків від заморожених активів РФ

Канада передала Україні близько 1,7 млрд дол доходів від заморожених активів Росії у межах ініціативи G7.

Україна отримала від Канади 1,7 млрд дол у межах ERA

Про це оголосив у своєму X прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем’єр повідомив, що Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд дол (2,3 млрд канадських доларів) у межах ініціативи ERA, які є коштами з доходів від заморожених на Заході російських активів.

Він зазначив, що разом з цим траншем Україна з початку року отримала вже близько 17,6 млрд дол за рахунок знерухомлених активів РФ.

🇨🇦🇺🇦 Ukraine has received approximately 1.7 bn dollars (2.3 bn Canadian dollars) from Canada under the ERA initiative. These funds are backed by revenues from frozen russian assets. Together with our partners, we are forcing russia to pay for its crimes and destruction. Since the… — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 30, 2025