Україна отримала від Канади 1,7 млрд дол прибутків від заморожених активів РФ
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Економіка
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Україна отримала від Канади 1,7 млрд дол прибутків від заморожених активів РФ

Денис Шмигаль
Канада
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Канада передала Україні близько 1,7 млрд дол доходів від заморожених активів Росії у межах ініціативи G7.

Головні тези:

  • Україна отримала понад 1,7 млрд дол від Канади на компенсацію від заморожених активів РФ.
  • Ініціатива ERA допомагає у відшкодуванні коштом знерухомлених на Заході російських коштів.
  • Прем'єр-міністр України висловив вдячність Канаді та закликав до повної конфіскації активів РФ для підтримки постраждалих від агресії.

Україна отримала від Канади 1,7 млрд дол у межах ERA

Про це оголосив у своєму X прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем’єр повідомив, що Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд дол (2,3 млрд канадських доларів) у межах ініціативи ERA, які є коштами з доходів від заморожених на Заході російських активів.

Він зазначив, що разом з цим траншем Україна з початку року отримала вже близько 17,6 млрд дол за рахунок знерухомлених активів РФ.

Вдячний Канаді, прем’єр-міністру Марку Карні та всім, хто долучений до цієї програми. Наполягаємо на повній конфіскації заморожених коштів РФ. Вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому.

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