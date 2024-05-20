Украина получила от Великобритании новый военный пакет. Что туда вошло
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила от Великобритании новый военный пакет. Что туда вошло

Минобороны Британии
британия
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Министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Что вошло в новый пакет помощи Украине от Британии

В частности, в военный пакет вошли один миллион боеприпасов, 80 ракет для систем ПВО, 20 бронированных транспортеров-амфибий BvS 10.

Фото — x.com/grantshapps

Мир не может ждать, Украине нужно наше вмешательство, чтобы у нее было все необходимое для сопротивления путину. Именно это сделала сегодня Великобритания.

Грант Шаппс

Грант Шаппс

Министр обороны Великобритании

В поставку также вошли дроны, четыре тысячи единиц военного снаряжения, 20 систем разминирования. Кроме того, Великобритания намерена до конца мая направить в Украину еще 20 ракет для систем ПВО.

С тех пор как мы увеличили наше финансирование для Украины до 3 миллиардов фунтов три недели назад, Великобритания быстро передала в Украину значительное количество оборудования и боеприпасов, говорится в сообщении министра.

Накануне Грант Шаппс в эфире телеканала Sky News подтвердил, что переданное Киеву британское оружие используют для поражения военных объектов в Крыму, потому что это неотъемлемая часть Украины.

Он также призвал Германию и других союзников Украины разрешить Киеву наносить удары по целям на аннексированном полуострове.

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Я хотел бы видеть, как все наши партнеры, включая Германию, которые действительно имеют возможность предоставлять такое оружие большой дальности, но не позволяют его использовать в Крыму, который является частью Украины. Я думаю, что это то, что должно произойти в первую очередь, подчеркнул глава Минобороны Британии.

По его словам, Великобритания первой передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и позволила наносить ими удары по стратегическим объектам страны агрессорки на территории оккупированного Крыма.

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