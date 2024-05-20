Украина получила от Великобритании новый военный пакет. Что туда вошло

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи.
Что вошло в новый пакет помощи Украине от Британии
В частности, в военный пакет вошли один миллион боеприпасов, 80 ракет для систем ПВО, 20 бронированных транспортеров-амфибий BvS 10.
В поставку также вошли дроны, четыре тысячи единиц военного снаряжения, 20 систем разминирования. Кроме того, Великобритания намерена до конца мая направить в Украину еще 20 ракет для систем ПВО.
Накануне Грант Шаппс в эфире телеканала Sky News подтвердил, что переданное Киеву британское оружие используют для поражения военных объектов в Крыму, потому что это неотъемлемая часть Украины.
Он также призвал Германию и других союзников Украины разрешить Киеву наносить удары по целям на аннексированном полуострове.
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По его словам, Великобритания первой передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и позволила наносить ими удары по стратегическим объектам страны агрессорки на территории оккупированного Крыма.
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