Україна отримала від Британії новий військовий пакет. Що туди увійшло

Що увійшло до нового пакету допомоги Україні від Британії

Зокрема до військового пакету увійшли один мільйон боєприпасів, 80 ракет для систем ППО, 20 броньованих транспортерів-амфібій BvS 10.

Фото — x.com/grantshapps

Світ не може чекати, Україні потрібне наше втручання, щоб у неї було все необхідне для опору путіну. Саме це зробила сьогодні Велика Британія. Грант Шаппс Міністр оборони Великої Британії

До постачання також увійшли дрони, чотири тисячі одиниць військового спорядження, 20 систем розмінування. Крім того, Британія має намір до кінця травня направити в Україну ще 20 ракет для систем ППО.

Відтоді, як ми збільшили наше фінансування для України до 3 мільярдів фунтів три тижні тому, Велика Британія швидко передала в Україну значну кількість обладнання і боєприпасів, — йдеться в повідомленні міністра. Поширити

Напередодні Грант Шаппс в ефірі телеканалу Sky News підтвердив, що передану Києву британську зброю використовують для ураження військових обʼєктів у Криму, бо це невідʼємна частина України.

Він також закликав Німеччину та інших союзників України дозволити Києву завдавати ударів по цілях на анексованому півострові.

Шаппс закликає Шольца передати Україні ракети Taurus

Я хотів би бачити, як всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу, — підкреслив глава Міноборони Британії. Поширити

За його словами, Велика Британія першою передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і дозволила завдавати ними ударів по стратегічних об’єктах країни агресорки на території окупованого Криму.