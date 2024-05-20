Україна отримала від Британії новий військовий пакет. Що туди увійшло
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримала від Британії новий військовий пакет. Що туди увійшло

Міноборони Британії
британія

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосив про передання Україні нового пакета військової допомоги.

Що увійшло до нового пакету допомоги Україні від Британії

Зокрема до військового пакету увійшли один мільйон боєприпасів, 80 ракет для систем ППО, 20 броньованих транспортерів-амфібій BvS 10.

Фото — x.com/grantshapps

Світ не може чекати, Україні потрібне наше втручання, щоб у неї було все необхідне для опору путіну. Саме це зробила сьогодні Велика Британія.

Грант Шаппс

Грант Шаппс

Міністр оборони Великої Британії 

До постачання також увійшли дрони, чотири тисячі одиниць військового спорядження, 20 систем розмінування. Крім того, Британія має намір до кінця травня направити в Україну ще 20 ракет для систем ППО.

Відтоді, як ми збільшили наше фінансування для України до 3 мільярдів фунтів три тижні тому, Велика Британія швидко передала в Україну значну кількість обладнання і боєприпасів, — йдеться в повідомленні міністра.

Напередодні Грант Шаппс в ефірі телеканалу Sky News підтвердив, що передану Києву британську зброю використовують для ураження військових обʼєктів у Криму, бо це невідʼємна частина України.

Він також закликав Німеччину та інших союзників України дозволити Києву завдавати ударів по цілях на анексованому півострові.

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Я хотів би бачити, як всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу, — підкреслив глава Міноборони Британії.

За його словами, Велика Британія першою передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і дозволила завдавати ними ударів по стратегічних об’єктах країни агресорки на території окупованого Криму.

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