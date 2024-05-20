Україна отримала від Британії новий військовий пакет. Що туди увійшло

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосив про передання Україні нового пакета військової допомоги.
Що увійшло до нового пакету допомоги Україні від Британії
Зокрема до військового пакету увійшли один мільйон боєприпасів, 80 ракет для систем ППО, 20 броньованих транспортерів-амфібій BvS 10.
До постачання також увійшли дрони, чотири тисячі одиниць військового спорядження, 20 систем розмінування. Крім того, Британія має намір до кінця травня направити в Україну ще 20 ракет для систем ППО.
Напередодні Грант Шаппс в ефірі телеканалу Sky News підтвердив, що передану Києву британську зброю використовують для ураження військових обʼєктів у Криму, бо це невідʼємна частина України.
Він також закликав Німеччину та інших союзників України дозволити Києву завдавати ударів по цілях на анексованому півострові.
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За його словами, Велика Британія першою передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і дозволила завдавати ними ударів по стратегічних об’єктах країни агресорки на території окупованого Криму.
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