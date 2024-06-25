Украина получила первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получила первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы

Украина получила первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы
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В Украину прибыла первая партия боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы.

Главные тезисы

  • Первая партия боеприпасов прибыла в Украину благодаря чешской инициативе.
  • Чехия заключила контракты на поставку 180 тысяч снарядов для Украины, еще 300 тысяч планируется закупить.
  • Наибольшие денежные взносы по этой инициативе поступили от Германии, Нидерландов и Дании.
  • Украина получит первые снаряды в июне, что станет важным вкладом в поддержку страны на фронте.
  • Всего к инициативе присоединилось около 20 стран, демонстрируя единство в поддержке Украины в борьбе за свою независимость.

В Украину прибыла первая партия боеприпасов

Первая партия боеприпасов по нашей инициативе прибыла в Украину некоторое время назад. Мы делаем все необходимое, — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов

Чехия в рамках своей инициативы уже заключила контракты на поставку 180 тысяч снарядов и знает, где закупить еще 300 тысяч.

Самые большие денежные взносы, по данным чешского премьера Петра Фиалы, поступили от Германии, Нидерландов и Дании. В общей сложности к инициативе присоединились около 20 стран.

Украина получит первые снаряды, закупленные благодаря этой инициативе, в июне.

В Чехии идентифицировали около 1,5 млн снарядов на мировом рынке и их можно приобрести, если на это будут средства.

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