Украина получила первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы

В Украину прибыла первая партия боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы.
Главные тезисы
- Первая партия боеприпасов прибыла в Украину благодаря чешской инициативе.
- Чехия заключила контракты на поставку 180 тысяч снарядов для Украины, еще 300 тысяч планируется закупить.
- Наибольшие денежные взносы по этой инициативе поступили от Германии, Нидерландов и Дании.
- Украина получит первые снаряды в июне, что станет важным вкладом в поддержку страны на фронте.
- Всего к инициативе присоединилось около 20 стран, демонстрируя единство в поддержке Украины в борьбе за свою независимость.
В Украину прибыла первая партия боеприпасов
The first shipment of ammunition from our initiative arrived in Ukraine some time ago.— Petr Fiala (@P_Fiala) June 25, 2024
We are doing what it takes.
Чешская инициатива по закупке боеприпасов
Чехия в рамках своей инициативы уже заключила контракты на поставку 180 тысяч снарядов и знает, где закупить еще 300 тысяч.
Самые большие денежные взносы, по данным чешского премьера Петра Фиалы, поступили от Германии, Нидерландов и Дании. В общей сложности к инициативе присоединились около 20 стран.
Украина получит первые снаряды, закупленные благодаря этой инициативе, в июне.
В Чехии идентифицировали около 1,5 млн снарядов на мировом рынке и их можно приобрести, если на это будут средства.
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