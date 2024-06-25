Украина получила первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы

В Украину прибыла первая партия боеприпасов

Первая партия боеприпасов по нашей инициативе прибыла в Украину некоторое время назад. Мы делаем все необходимое, — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Поделиться

The first shipment of ammunition from our initiative arrived in Ukraine some time ago.



We are doing what it takes. — Petr Fiala (@P_Fiala) June 25, 2024

Чешская инициатива по закупке боеприпасов

Чехия в рамках своей инициативы уже заключила контракты на поставку 180 тысяч снарядов и знает, где закупить еще 300 тысяч.

Самые большие денежные взносы, по данным чешского премьера Петра Фиалы, поступили от Германии, Нидерландов и Дании. В общей сложности к инициативе присоединились около 20 стран.

Украина получит первые снаряды, закупленные благодаря этой инициативе, в июне.

В Чехии идентифицировали около 1,5 млн снарядов на мировом рынке и их можно приобрести, если на это будут средства.