Україна отримала першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи

В Україну прибула перша партія боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи.

В Україну прибула перша партія боєприпасів

Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все необхідне, — заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала. Поширити

The first shipment of ammunition from our initiative arrived in Ukraine some time ago.



We are doing what it takes. — Petr Fiala (@P_Fiala) June 25, 2024

Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів

Чехія у межах своєї ініціативи вже уклала контракти на постачання 180 тисяч снарядів, і знає, де закупити ще 300 тисяч.

Найбільші грошові внески, за даними чеського прем’єра Петра Фіали, надійшли від Німеччини, Нідерландів та Данії. Загалом до ініціативи долучилися близько 20 країн.

Україна отримає перші снаряди, закуплені завдяки цій ініціативі, у червні.

У Чехії ідентифікували близько 1,5 млн снарядів на світовому ринку, і їх можна придбати, якщо на це будуть кошти.