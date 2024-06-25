Україна отримала першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи
Категорія
Світ
Дата публікації

Україна отримала першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи

Україна отримала першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи

В Україну прибула перша партія боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи.

Головні тези:

  • Перша партія боєприпасів прибула в Україну завдяки чеській ініціативі.
  • Чехія уклала контракти на постачання 180 тисяч снарядів для України, ще 300 тисяч планується закупити.
  • Найбільші грошові внески у цю ініціативу надійшли від Німеччини, Нідерландів та Данії.
  • Україна отримає перші снаряди у червні, що стане важливим внеском у підтримку країни на фронті.
  • Всього до ініціативи долучилися близько 20 країн, демонструючи єдність у підтримці України в боротьбі за свою незалежність.

В Україну прибула перша партія боєприпасів

Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все необхідне, — заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.

Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів

Чехія у межах своєї ініціативи вже уклала контракти на постачання 180 тисяч снарядів, і знає, де закупити ще 300 тисяч.

Найбільші грошові внески, за даними чеського прем’єра Петра Фіали, надійшли від Німеччини, Нідерландів та Данії. Загалом до ініціативи долучилися близько 20 країн.

Україна отримає перші снаряди, закуплені завдяки цій ініціативі, у червні.

У Чехії ідентифікували близько 1,5 млн снарядів на світовому ринку, і їх можна придбати, якщо на це будуть кошти.

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