Украина получила седьмой транш финансирования от ЕС на сумму 2,8 млрд евро
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина получила седьмой транш финансирования от ЕС на сумму 2,8 млрд евро

Юлия Свириденко
ЕС
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Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility в 2,8 млрд евро.

Главные тезисы

  • Украина получила седьмой транш финансирования от ЕС на сумму 2,8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
  • Полученные средства будут использованы для финансирования приоритетных расходов государственного бюджета, включая социальные и гуманитарные потребности.

ЕС предоставил Украине новый транш

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза в рамках Ukraine Facility общим объемом 2,8 млрд. евро. С учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд. евро. Общий объем финансирования по этому механизму превысил 29,4 млрд. евро.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

По ее словам, средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных потребностей.

Для получения этого транша Украина выполнила 11 индикаторов Плана Украины, охватывающих реформы в сфере государственного управления, экономической политики, энергетики, цифровизации и верховенства права.

Кроме того, ряд условий для последующих этапов финансирования был выполнен досрочно, благодаря чему Украина впервые получит дополнительную компенсацию за опережающее выполнение обязательств по реформам.

В целом по состоянию на конец мая 2026 Украина уже выполнила 86 мероприятий Плана, а еще 65 находятся на разных этапах реализации. Правительство продолжает системно вводить необходимые изменения для обеспечения экономической устойчивости, восстановления страны и приближения к членству в ЕС.

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