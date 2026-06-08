Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility в 2,8 млрд евро.
Главные тезисы
- Украина получила седьмой транш финансирования от ЕС на сумму 2,8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
- Полученные средства будут использованы для финансирования приоритетных расходов государственного бюджета, включая социальные и гуманитарные потребности.
ЕС предоставил Украине новый транш
Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных потребностей.
Для получения этого транша Украина выполнила 11 индикаторов Плана Украины, охватывающих реформы в сфере государственного управления, экономической политики, энергетики, цифровизации и верховенства права.
Кроме того, ряд условий для последующих этапов финансирования был выполнен досрочно, благодаря чему Украина впервые получит дополнительную компенсацию за опережающее выполнение обязательств по реформам.
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