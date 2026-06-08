Украина получила седьмой транш финансирования от ЕС на сумму 2,8 млрд евро

Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility в 2,8 млрд евро.

ЕС предоставил Украине новый транш

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза в рамках Ukraine Facility общим объемом 2,8 млрд. евро. С учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд. евро. Общий объем финансирования по этому механизму превысил 29,4 млрд. евро. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

По ее словам, средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных потребностей.

Для получения этого транша Украина выполнила 11 индикаторов Плана Украины, охватывающих реформы в сфере государственного управления, экономической политики, энергетики, цифровизации и верховенства права.

Кроме того, ряд условий для последующих этапов финансирования был выполнен досрочно, благодаря чему Украина впервые получит дополнительную компенсацию за опережающее выполнение обязательств по реформам.