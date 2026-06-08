Україна отримала сьомий транш фінансування від ЄС на суму 2,8 млрд євро
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримала сьомий транш фінансування від ЄС на суму 2,8 млрд євро

Юлія Свириденко
ЄС
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Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility обсягом у 2,8 млрд євро.

Головні тези:

  • Україна отримала сьомий транш фінансування від ЄС на суму 2,8 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility.
  • Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб.

ЄС надав Україні новий транш

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2,8 млрд євро. З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд євро. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 млрд євро.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України

За її словами, кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб.

Для отримання цього траншу Україна виконала 11 індикаторів Плану України, які охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права.

Крім того, низку умов для наступних етапів фінансування було виконано достроково, завдяки чому Україна вперше отримає додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов’язань із реформ.

Загалом станом на кінець травня 2026 року Україна вже виконала 86 заходів Плану, а ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. Уряд продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС.

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