Україна отримала сьомий транш фінансування від ЄС на суму 2,8 млрд євро

Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility обсягом у 2,8 млрд євро.

ЄС надав Україні новий транш

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2,8 млрд євро. З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд євро. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 млрд євро. Юлія Свириденко Прем’єр-міністерка України

За її словами, кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб.

Для отримання цього траншу Україна виконала 11 індикаторів Плану України, які охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права.

Крім того, низку умов для наступних етапів фінансування було виконано достроково, завдяки чому Україна вперше отримає додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов’язань із реформ.