Украина получит 40 БМП от Швеции и Дании

По случаю Дня Вооруженных Сил Украины правительства Швеции и Дании объявили о намерении передать Украине 40 боевых машин пехоты CV90. Об этом сообщает министерство обороны Швеции.

Швеция и Дания предоставят Украине 40 БМП

В ведомстве отметили, что эту инициативу будут финансироваться за счет предварительных взносов обеих стран, а также в рамках контракта между Управлением материально-технического обеспечения обороны США и Организацией закупок и логистики Министерства обороны Дании с компанией BAE Systems Hägglunds.

Согласно соглашению, Дания получит 115 БМП, Швеция — 50 для замены уже переданной Украине техники, а 40 единиц поступят непосредственно в Киев. Общая стоимость контракта составляет 25 млн шведских крон (около 2,3 млн долл.).

Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что эти инвестиции будут способствовать увеличению количества шведских боевых машин, что поможет повысить безопасность как в Европе, так и Украине.

Эти инвестиции позволят получить больше шведских боевых машин, чтобы сделать Европу — и особенно Украину — более безопасной. Шведская оборонная промышленность является уникальным и сильным достоянием нашей национальной и коллективной обороны. Поделиться

Today, Swedish and Danish defence procurement authorities have signed a contract with BAE Systems Hägglunds worth SEK25 billion to procure 205 CV 90 infantry fighting vehicles. 115 will go to 🇩🇰, 50 to 🇸🇪 and 40 are jointly procured by 🇩🇰 and 🇸🇪 for 🇺🇦. (1/3) pic.twitter.com/FVVPr18mOh — Pål Jonson (@PlJonson) December 6, 2024

Боевые машины пехоты CV90, разработанные компанией BAE Systems-Hägglunds, активно используются в скандинавских армиях стран, Эстонии и Нидерландов. Эти машины характеризуются усиленной броней, способной выдерживать 30-мм снаряды, и 40-мм пушкой L70 Bofors. Ранее Швеция также передала Украине 50 таких БМП.

Что вошло в новый пакет военной помощи Швеции Украине

Этот пакет направлен на обеспечение важнейших военных потребностей Украины и обеспечение условий для будущих операций. Он включает в себя пожертвования оборудования, прямые закупки, комплекты снаряжения и финансовую помощь.

Пакет также предусматривает три крупных контракта на приобретение приоритетного оборудования общей стоимостью около 600 млн шведских крон (около 52 млн евро).

В пакете помощи есть военное оборудование для наземных боев на сумму 500 млн. шведских крон (около 43 млн. евро). Ранее Швеция передавала Украине зенитные ракетные системы и сейчас пакет содержит дополнительные зенитные ракеты Robot 70 для усиления противовоздушной обороны.