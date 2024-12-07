Україна отримає 40 БМП від Швеції та Данії

З нагоди Дня Збройних Сил України, уряди Швеції та Данії оголосили про намір передати Україні 40 бойових машин піхоти CV90. Про це повідомляє міністерство оборони Швеції.

Швеція та Данія нададуть Україні 40 БМП

У відомстві зазначили, що цю ініціативу фінансуватимуть коштом попередніх внесків обох країн, а також у рамках контракту між Управлінням матеріально-технічного забезпечення оборони США та Організацією закупівель і логістики Міністерства оборони Данії з компанією BAE Systems Hägglunds.

Згідно з угодою, Данія отримає 115 БМП, Швеція — 50 для заміни техніки, яку вже передали Україні, а 40 одиниць надійдуть безпосередньо до Києва. Загальна вартість контракту становить 25 млн шведських крон (близько 2,3 млн дол).

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що ці інвестиції сприятимуть збільшенню кількості шведських бойових машин, що допоможе підвищити безпеку як в Європі, так і в Україні.

Ці інвестиції дозволять отримати більше шведських бойових машин, щоб зробити Європу — і особливо Україну — безпечнішою. Шведська оборонна промисловість є унікальним і сильним надбанням нашої національної та колективної оборони. Поширити

Today, Swedish and Danish defence procurement authorities have signed a contract with BAE Systems Hägglunds worth SEK25 billion to procure 205 CV 90 infantry fighting vehicles. 115 will go to 🇩🇰, 50 to 🇸🇪 and 40 are jointly procured by 🇩🇰 and 🇸🇪 for 🇺🇦. (1/3) pic.twitter.com/FVVPr18mOh — Pål Jonson (@PlJonson) December 6, 2024

Бойові машини піхоти CV90, розроблені компанією BAE Systems-Hägglunds, активно використовуються в арміях скандинавських країн, Естонії та Нідерландів. Ці машини характеризуються посилена бронею, здатною витримувати 30-мм снаряди, та 40-мм гарматою L70 Bofors. Раніше Швеція також передала Україні 50 таких БМП.

Що ввійшло до нового пакета військової допомоги Швеції Україні

Як зазначається, цей пакет спрямований на забезпечення найважливіших військових потреб України та забезпечення умов для майбутніх операцій. Він включає пожертвування обладнання, прямі закупівлі, комплекти спорядження і фінансову допомогу.

Пакет також передбачає три великі контракти на придбання пріоритетного обладнання загальною вартістю близько 600 млн шведських крон (приблизно 52 млн євро).

У пакеті допомоги є військове обладнання для наземних боїв на суму 500 млн шведських крон (близько 43 млн євро). Раніше Швеція передавала Україні зенітні ракетні системи, і зараз пакет містить додаткові зенітні ракети Robot 70 для посилення протиповітряної оборони.