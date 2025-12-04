Украина получит более 71 млн долл военной помощи от Австралии и Новой Зеландии

Австралия и Новая Зеландия присоединились к инициативе PURL, которая предусматривает поставки американского оружия и оборудования Украине на средства членов НАТО. Страны также предоставляют пакеты военной помощи на 63 млн долл. и 8,7 млн долл. соответственно.

Австралия и Новая Зеландия присоединились к PURL

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте по итогам заседания Совета Украина-НАТО.

Распределение бремени (финансов за оружие для Украины — ред.) сейчас намного лучше, чем было, скажем, 4 или 6 недель назад. И тот факт, что сейчас даже Новая Зеландия и Австралия, не входящие в НАТО, но близкие партнеры Альянса через Индо-Тихоокеанский регион, что они также сейчас взяли на себя обязательства (быть в составе PURL). Это действительно отличная новость, и это дает нам стабильный поток оружия в Украине из необходимых запасов США. Марк Рютте Генсек НАТО

О финансовой помощи от Новой Зеландии позже написал в Facebook посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

Из его слов следует, что Новая Зеландия внесет вклад в PURL на 15 миллионов новозеландских долларов (8,7 млн долл. США), что подтвердили министр иностранных дел страны Уинстон Питерс и министр обороны Джудит Коллинз. Поделиться

Также известно, что Австралия средства распределит не только в PURL. 95 миллионов австралийских долларов (или 63 млн долларов США) включают:

50 млн австралийских долларов для PURL;

2 млн австралийских долларов для Коалиции дронов;

43 млн австралийских долларов на военное оборудование, в частности, тактические радиолокационные станции противовоздушной обороны, боеприпасы и средства боевого инженерного обеспечения.

Ранее пять стран выделили 1 млрд долл. на покупку оружия для Украины в рамках программы PURL. Украинские защитники получат ракеты для систем Patriot.