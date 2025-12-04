Украина получит более 71 млн долл военной помощи от Австралии и Новой Зеландии

Австралия и Новая Зеландия присоединились к инициативе PURL, которая предусматривает поставки американского оружия и оборудования Украине на средства членов НАТО. Страны также предоставляют пакеты военной помощи на 63 млн долл. и 8,7 млн долл. соответственно.
Главные тезисы
- Австралия и Новая Зеландия выделят Украине более 71 млн долларов на покупку американского оружия и оборудования.
- Эта военная помощь включает тактические радиолокационные станции и боеприпасы.
- Помощь также предусматривает распределение бремени финансовых затрат на оружие для Украины среди стран-членов НАТО.
Австралия и Новая Зеландия присоединились к PURL
Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте по итогам заседания Совета Украина-НАТО.
О финансовой помощи от Новой Зеландии позже написал в Facebook посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.
Также известно, что Австралия средства распределит не только в PURL. 95 миллионов австралийских долларов (или 63 млн долларов США) включают:
50 млн австралийских долларов для PURL;
2 млн австралийских долларов для Коалиции дронов;
43 млн австралийских долларов на военное оборудование, в частности, тактические радиолокационные станции противовоздушной обороны, боеприпасы и средства боевого инженерного обеспечения.
Ранее пять стран выделили 1 млрд долл. на покупку оружия для Украины в рамках программы PURL. Украинские защитники получат ракеты для систем Patriot.
