Україна отримає понад 71 млн дол військової допомоги від Австралії та Нової Зеландії

Австралія та Нова Зеландія долучилися до ініціативи PURL, яка передбачає постачання американської зброї та обладнання Україні коштом членів НАТО. Країни також надають пакети військової допомоги на 63 млн дол і 8,7 млн дол відповідно.

Австралія та Нова Зеландія приєдналися до PURL

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте за підсумками засідання Ради Україна-НАТО.

Розподіл тягаря (фінансів за зброю для України — ред.) зараз набагато кращий, ніж був, скажімо, 4 чи 6 тижнів тому. І той факт, що зараз навіть Нова Зеландія та Австралія, які не входять до НАТО, але є близькими партнерами Альянсу через Індо-Тихоокеанський регіон, що вони також зараз взяли на себе зобов'язання (бути у складі PURL). Це дійсно чудова новина, і це дає нам стабільний потік зброї в Україну з необхідних запасів США. Марк Рютте Генсек НАТО

Про фінансову допомогу від Нової Зеландії пізніше написав у Facebook посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

З його слів випливає, що Нова Зеландія здійснить внесок у PURL на 15 мільйонів новозеландських доларів (8,7 млн дол США), що підтвердили міністр закордонних справ країни Вінстон Пітерс і міністр оборони Джудіт Коллінз. Поширити

Також відомо, що Австралія кошти розподілить не тільки в PURL. 95 мільйонів австралійських доларів (або 63 млн доларів США) включають:

50 млн австралійських доларів для PURL;

2 млн австралійських доларів для Коаліції дронів;

43 млн австралійських доларів на військове обладнання, зокрема тактичні радіолокаційні станції протиповітряної оборони, боєприпаси та засоби бойового інженерного забезпечення.

Раніше п'ять країн виділили 1 млрд дол на купівлю зброї для України в рамках програми PURL. Українські захисники, зокрема, отримають ракети для систем Patriot.