Україна отримає понад 71 млн дол військової допомоги від Австралії та Нової Зеландії

Австралія та Нова Зеландія долучилися до ініціативи PURL, яка передбачає постачання американської зброї та обладнання Україні коштом членів НАТО. Країни також надають пакети військової допомоги на 63 млн дол і 8,7 млн дол відповідно.
Головні тези:
- Австралія та Нова Зеландія долучилися до ініціативи PURL та нададуть Україні військову допомогу на суму понад 71 млн дол.
- Ця допомога включає постачання американської зброї та військового обладнання, зокрема тактичні радіолокаційні станції та боєприпаси.
Австралія та Нова Зеландія приєдналися до PURL
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте за підсумками засідання Ради Україна-НАТО.
Про фінансову допомогу від Нової Зеландії пізніше написав у Facebook посол України в Австралії Василь Мірошниченко.
Також відомо, що Австралія кошти розподілить не тільки в PURL. 95 мільйонів австралійських доларів (або 63 млн доларів США) включають:
50 млн австралійських доларів для PURL;
2 млн австралійських доларів для Коаліції дронів;
43 млн австралійських доларів на військове обладнання, зокрема тактичні радіолокаційні станції протиповітряної оборони, боєприпаси та засоби бойового інженерного забезпечення.
Раніше п'ять країн виділили 1 млрд дол на купівлю зброї для України в рамках програми PURL. Українські захисники, зокрема, отримають ракети для систем Patriot.
