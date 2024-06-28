Украина получит новый пакет помощи от Финляндии

Сегодня, 28 июня, президент Финляндии Александр Стубб поддержал предложение правительства по выделению очередного пакета военной помощи Украине.
Главные тезисы
- Финляндия предоставляет 24-й пакет военной помощи Украине
- Сумма помощи составляет 159 млн евро, а общая сумма поддержки – 2,2 млрд евро
- Финляндия и Украина подписали соглашение о безопасности, направленное на углубление сотрудничества
- В бюджете на 2024 год Финляндия выделила средства для участия в инициативе по закупке боеприпасов для Украины
Финляндия отправит Украине новый пакет военной помощи
Отмечается, что это будет уже 24 партия военной помощи со стороны Финляндии Украины. Подробности пакета не раскрываются, но отмечается, что он обойдется Хельсинки примерно в 159 млн. евро (170 млн. долларов).
С начала полномасштабной войны на территории Украины Финляндия поставила нашей стране помощь в размере 2,2 млрд. евро (2,35 млрд. долларов)
Также Минобороны рассказало о том, что Финляндия в первом проекте изменений в бюджет на 2024 год выделила необходимые средства для участия в чешской инициативе по совместной закупке боеприпасов для Украины.
Поддержки Финляндии во время войны
С начала полномасштабного вторжения на территории Украины Финляндия активно поддерживает нашу страну в гуманитарной, финансовой и финансовой сферах.
В частности, в апреле президенты Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое будет предусматривать долгосрочную поддержку со стороны Хельсинки и в целом углубить сотрудничество между странами.
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