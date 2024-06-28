Украина получит новый пакет помощи от Финляндии

Финляндия отправит Украине новый пакет военной помощи

Отмечается, что это будет уже 24 партия военной помощи со стороны Финляндии Украины. Подробности пакета не раскрываются, но отмечается, что он обойдется Хельсинки примерно в 159 млн. евро (170 млн. долларов).

С начала полномасштабной войны на территории Украины Финляндия поставила нашей стране помощь в размере 2,2 млрд. евро (2,35 млрд. долларов)

Финляндия отдана поддержке Украины в ее борьбе против неоправданной агрессии России. Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на достойное существование. Мы, финны, научились на собственной истории, насколько важен этот вопрос, — заявил министр обороны Антти Хякканен. Поделиться

Также Минобороны рассказало о том, что Финляндия в первом проекте изменений в бюджет на 2024 год выделила необходимые средства для участия в чешской инициативе по совместной закупке боеприпасов для Украины.

Поддержки Финляндии во время войны

С начала полномасштабного вторжения на территории Украины Финляндия активно поддерживает нашу страну в гуманитарной, финансовой и финансовой сферах.

В частности, в апреле президенты Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое будет предусматривать долгосрочную поддержку со стороны Хельсинки и в целом углубить сотрудничество между странами.