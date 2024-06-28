Україна отримає новий пакет допомоги від Фінляндії
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Україна отримає новий пакет допомоги від Фінляндії

Міністерство оборони Фінляндії
Україна отримає новий пакет допомоги від Фінляндії

Сьогодні, 28 червня, президент Фінляндії Александр Стубб підтримав пропозицію уряду щодо виділення чергового пакету військової допомоги Україні.

Головні тези:

  • Фінляндія надає 24-тий пакет військової допомоги Україні
  • Cума допомоги становить 159 млн євро, а загальна сума підтримки - 2,2 млрд євро
  • Фінляндія та Україна підписали угоду про безпеку, спрямовану на поглиблення співпраці
  • У бюджеті на 2024 рік Фінляндія виділила кошти для участі в ініціативі з закупівлі боєприпасів для України

Фінляндія відправить Україні новий пакет військової допомоги

Зазначається, що це буде вже 24-та партія військової допомоги з боку Фінляндії України. Подробиці пакета не розкриваються, але зазначається, що він обійдеться Хельсинки приблизно в 159 млн євро (170 млн доларів).

Від початку повномасштабної війни на території України Фінляндія поставила нашій країні допомогу у розмірі 2,2 млрд євро (2,35 млрд доларів)

Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на гідне існування. Ми, фіни, навчилися на власній історії, наскільки важливим є це питання, — заявив міністр оборони Антті Хякканен.

Також Міноборони розповіло й про те, що Фінляндія у першому проекті змін до бюджету на 2024 рік виділила необхідні кошти для участі в чеській ініціативі щодо спільної закупівлі боєприпасів для України.

Підтримки Фінляндії під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення на території України Фінляндія активно підтримує нашу країну у гуманітарній, фінансовій, а також фінансовій сферах.

Зокрема у квітні президенти Володимир Зеленський та Олександр Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачатиме довгострокову підтримку з боку Хельсинки й загалом поглиблюватиме співпрацю між країнами.

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