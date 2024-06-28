Україна отримає новий пакет допомоги від Фінляндії

Фінляндія відправить Україні новий пакет військової допомоги

Зазначається, що це буде вже 24-та партія військової допомоги з боку Фінляндії України. Подробиці пакета не розкриваються, але зазначається, що він обійдеться Хельсинки приблизно в 159 млн євро (170 млн доларів).

Від початку повномасштабної війни на території України Фінляндія поставила нашій країні допомогу у розмірі 2,2 млрд євро (2,35 млрд доларів)

Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на гідне існування. Ми, фіни, навчилися на власній історії, наскільки важливим є це питання, — заявив міністр оборони Антті Хякканен. Поширити

Також Міноборони розповіло й про те, що Фінляндія у першому проекті змін до бюджету на 2024 рік виділила необхідні кошти для участі в чеській ініціативі щодо спільної закупівлі боєприпасів для України.

Підтримки Фінляндії під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення на території України Фінляндія активно підтримує нашу країну у гуманітарній, фінансовій, а також фінансовій сферах.

Зокрема у квітні президенти Володимир Зеленський та Олександр Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачатиме довгострокову підтримку з боку Хельсинки й загалом поглиблюватиме співпрацю між країнами.