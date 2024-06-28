Україна отримає новий пакет допомоги від Фінляндії

Сьогодні, 28 червня, президент Фінляндії Александр Стубб підтримав пропозицію уряду щодо виділення чергового пакету військової допомоги Україні.
Головні тези:
- Фінляндія надає 24-тий пакет військової допомоги Україні
- Cума допомоги становить 159 млн євро, а загальна сума підтримки - 2,2 млрд євро
- Фінляндія та Україна підписали угоду про безпеку, спрямовану на поглиблення співпраці
- У бюджеті на 2024 рік Фінляндія виділила кошти для участі в ініціативі з закупівлі боєприпасів для України
Фінляндія відправить Україні новий пакет військової допомоги
Зазначається, що це буде вже 24-та партія військової допомоги з боку Фінляндії України. Подробиці пакета не розкриваються, але зазначається, що він обійдеться Хельсинки приблизно в 159 млн євро (170 млн доларів).
Від початку повномасштабної війни на території України Фінляндія поставила нашій країні допомогу у розмірі 2,2 млрд євро (2,35 млрд доларів)
Також Міноборони розповіло й про те, що Фінляндія у першому проекті змін до бюджету на 2024 рік виділила необхідні кошти для участі в чеській ініціативі щодо спільної закупівлі боєприпасів для України.
Підтримки Фінляндії під час війни
Від початку повномасштабного вторгнення на території України Фінляндія активно підтримує нашу країну у гуманітарній, фінансовій, а також фінансовій сферах.
Зокрема у квітні президенти Володимир Зеленський та Олександр Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачатиме довгострокову підтримку з боку Хельсинки й загалом поглиблюватиме співпрацю між країнами.
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