Украина получит от Австралии очередную помощь на реконструкцию энергосистемы и восстановление

Австралия перечислит 50 млн евро Европейскому банку реконструкции и развития, чтобы помочь Украине получить доступ к ссуде на реконструкцию, и внесет вклад в Фонд энергетической поддержки Украины на сумму 6,39 млн долл. США. Об этом заявила министерша иностранных дел Австралии Пенни Вонг на совместном с главой МИД Украины Андреем Сибигой брифинге в Киеве 18 декабря.
Главные тезисы
- Австралия оказывает финансовую поддержку Украине на реконструкцию и восстановление энергетической системы.
- Помощь включает перечисление 50 млн евро в Европейский банк реконструкции и развития, а также взнос в Фонд энергетической поддержки Украины на 6,39 млн долларов США.
- Министр иностранных дел Австралии подчеркнула важность поддержки и возобновления работы своего посольства в Киеве.
- Объявлены новые пакеты пособия на реконструкцию и восстановление с общей суммой в миллионы долларов.
- Австралия выразила надежду на возвращение в Украину в период мира и стабильности, продолжая поддерживать страну в ее усилиях.
Австралия предоставит Украине новые пакеты помощи
Вонг рассказала о посещении Трипольской ТЭЦ, которая была мишенью РФ, и напомнила, что ранее Австралия объявляла о выделении 20 миллионов австралийских долларов в Фонд энергетической поддержки Украины.
Теперь глава МИД объявила о дополнительных 10 млн долларов к Фонду энергетической поддержки Украины.
Глава внешнеполитического ведомства Австралии после встречи с организацией Save Ukraine объявила о выделении 80 тысяч австрийских долларов (50 тысяч долларов США) на работу благотворительной организации.
Австралия возобновляет работу посольства в Киеве.
Австралия возобновляет полноценную работу своего посольства в Украине — со следующего месяца посол Пол Леманн будет работать в столице нашей страны.
Об этом заявила министерша иностранных дел Австралии Пенни Вонг на совместном с главой МИД Украины Андреем Сибигой брифинге в Киеве.
Наконец, я очень рада сообщить, что мы можем снова открыть наше посольство в Киеве. Мы всегда говорили, что это сделаем, когда будет безопасно. Мы работали над тем, чтобы восстановить меры безопасности, чтобы это произошло. И мне очень приятно быть здесь, чтобы объявить о возобновлении работы посольства Австралии и о том, что со следующего месяца наш посол Леманн будет базироваться здесь, в Киеве.
Она отметила, что в ближайшие месяцы посольство Австралии «заработает по полной», и выразила надежду, что вернется в Украину, когда она будет мирной и стабильной.
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