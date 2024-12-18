Украина получит от Австралии очередную помощь на реконструкцию энергосистемы и восстановление

Австралия перечислит 50 млн евро Европейскому банку реконструкции и развития, чтобы помочь Украине получить доступ к ссуде на реконструкцию, и внесет вклад в Фонд энергетической поддержки Украины на сумму 6,39 млн долл. США. Об этом заявила министерша иностранных дел Австралии Пенни Вонг на совместном с главой МИД Украины Андреем Сибигой брифинге в Киеве 18 декабря.

Австралия предоставит Украине новые пакеты помощи

Мы предоставили около 1,3 млрд долл. военной помощи, включая Bushmasters, танки, беспилотники и системы ПВО. Сегодня я могу объявить еще четыре мероприятия в своем портфолио. Мы предоставляем 66 млн (австралийских — ред.) долларов Европейскому банку реконструкции и развития, чтобы помочь Украине получить доступ к примерно 400 млн долл. дополнительного займа в течение следующих 10 лет, чтобы поддержать ваши усилия по восстановлению и реконструкции. Поделиться

Вонг рассказала о посещении Трипольской ТЭЦ, которая была мишенью РФ, и напомнила, что ранее Австралия объявляла о выделении 20 миллионов австралийских долларов в Фонд энергетической поддержки Украины.

Министерство иностранных дел Австралии Пенни Вонг

Теперь глава МИД объявила о дополнительных 10 млн долларов к Фонду энергетической поддержки Украины.

Глава внешнеполитического ведомства Австралии после встречи с организацией Save Ukraine объявила о выделении 80 тысяч австрийских долларов (50 тысяч долларов США) на работу благотворительной организации.

Австралия возобновляет работу посольства в Киеве.

Австралия возобновляет полноценную работу своего посольства в Украине — со следующего месяца посол Пол Леманн будет работать в столице нашей страны.

Об этом заявила министерша иностранных дел Австралии Пенни Вонг на совместном с главой МИД Украины Андреем Сибигой брифинге в Киеве.

Наконец, я очень рада сообщить, что мы можем снова открыть наше посольство в Киеве. Мы всегда говорили, что это сделаем, когда будет безопасно. Мы работали над тем, чтобы восстановить меры безопасности, чтобы это произошло. И мне очень приятно быть здесь, чтобы объявить о возобновлении работы посольства Австралии и о том, что со следующего месяца наш посол Леманн будет базироваться здесь, в Киеве.

Она отметила, что в ближайшие месяцы посольство Австралии «заработает по полной», и выразила надежду, что вернется в Украину, когда она будет мирной и стабильной.