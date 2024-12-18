Україна отримає від Австралії чергову допомогу на відновлення енергосистеми та відбудову

Австралія перерахує 50 млн євро Європейському банку реконструкції та розвитку, щоб допомогти Україні отримати доступ до позики на реконструкцію, та зробить внесок до Фонду енергетичної підтримки України на суму 6,39 млн дол США. Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг на спільному з главою МЗС України Андрієм Сибігою брифінгу в Києві 18 грудня.

Австралія надасть Україні нові пакети допомоги

Ми надали близько 1,3 млрд дол військової допомоги, включно з Bushmasters, танки, безпілотники та системи ППО. Сьогодні я можу оголосити ще чотири заходи в своєму портфоліо. Ми надаємо 66 млн (австралійських — ред.) доларів Європейському банку реконструкції та розвитку, щоб допомогти Україні отримати доступ до приблизно 400 млн дол додаткової позики протягом наступних 10 років, аби підтримати ваші зусилля з відновлення та реконструкції. Поширити

Вонг розповіла про відвідування Трипільської ТЕЦ, яка була мішенню РФ, та нагадала, що раніше Австралія оголошувала про виділення 20 мільйонів австралійських доларів до Фонду енергетичної підтримки України.

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг

Тепер глава МЗС оголосила про додаткові 10 млн доларів до Фонду енергетичної підтримки України.

Очільниця зовнішньополітичного відомства Австралії після зустрічі з організацією Save Ukraine оголосила про виділення 80 тисяч австрійських доларів (50 тисяч доларів США) на роботу благодійної організації.

Австралія відновлює роботу посольства у Києві

Австралія відновлює повноцінну роботу свого посольства в Україні — з наступного місяця посол Пол Леманн працюватиме в столиці нашої країни.

Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг на спільному з главою МЗС України Андрієм Сибігою брифінгу в Києві.

Нарешті, я дуже рада повідомити, що ми можемо знову відкрити наше посольство в Києві. Ми завжди казали, що це зробимо, коли буде безпечно. Ми працювали над тим, щоб відновити заходи безпеки, щоб це сталося. І мені дуже приємно бути тут, щоб оголосити про відновлення роботи посольства Австралії та про те, що з наступного місяця наш посол Леманн буде базуватися тут, у Києві.

Вона зауважила, що в найближчі місяці посольство Австралії «запрацює на повну», та висловила сподівання, що повернеться в Україну, коли вона буде мирною та стабільною.