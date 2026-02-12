Украина получит от Британии 1000 многоцелевых ракет для усиления ПВО
Украина получит от Британии 1000 многоцелевых ракет для усиления ПВО

Минобороны Британии
Украина
12 февраля Великобритания анонсировала предоставление Украине дополнительных многоцелевых ракет для усиления украинской противовоздушной обороны. Речь идет о 1000 единицах.

Британия предоставит Украине дополнительные ракеты для ПВО

Об этом говорится в сообщении британского оборонного ведомства в соцсети Х.

Великобритания намерена поставить дополнительные 1000 легких многоцелевых ракет.

Лондон передаст Киеву ракеты Lightweight Multirole Missiles (LMM), изготовленные в городе Белфаст.

В британском Минобороны добавили, что это поможет украинским Силам обороны в защите инфраструктуры Украины от ракетно-дроновых атак со стороны РФ.

