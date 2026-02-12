Украина получит от Британии 1000 многоцелевых ракет для усиления ПВО

12 февраля Великобритания анонсировала предоставление Украине дополнительных многоцелевых ракет для усиления украинской противовоздушной обороны. Речь идет о 1000 единицах.

Британия предоставит Украине дополнительные ракеты для ПВО

Об этом говорится в сообщении британского оборонного ведомства в соцсети Х.

Великобритания намерена поставить дополнительные 1000 легких многоцелевых ракет.

Лондон передаст Киеву ракеты Lightweight Multirole Missiles (LMM), изготовленные в городе Белфаст.

The UK is set to deliver an additional 1,000 Lightweight Multirole Missiles, manufactured in Belfast, that will be critical to defending Ukrainian infrastructure and cities from Russia’s escalating drone and missile attacks.



The UK is ironclad in our commitment to Ukraine. pic.twitter.com/BuoKkMrkkG — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 12, 2026

В британском Минобороны добавили, что это поможет украинским Силам обороны в защите инфраструктуры Украины от ракетно-дроновых атак со стороны РФ.