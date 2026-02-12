Україна отримає від Британії 1000 багатоцільових ракет для посилення ППО

12 лютого Британія анонсувала надання Україні додаткових багатоцільових ракет для посилення української протиповітряної оборони. Йдеться про 1000 одиниць.

Британія надасть Україні додаткові ракети для ППО

Про це йдеться у повідомленні британського оборонного відомства у соцмережі Х.

Велика Британія має намір поставити додаткові 1000 легких багатоцільових ракет.

Зазначається, що Лондон передасть Києву ракети Lightweight Multirole Missiles (LMM), виготовлені у місті Белфаст.

The UK is set to deliver an additional 1,000 Lightweight Multirole Missiles, manufactured in Belfast, that will be critical to defending Ukrainian infrastructure and cities from Russia’s escalating drone and missile attacks.



The UK is ironclad in our commitment to Ukraine. pic.twitter.com/BuoKkMrkkG — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 12, 2026

У британському Міноборони додали, що це допоможе українським Силам оборони у захисті інфраструктури України від ракетно-дронових атак з боку РФ.