Україна отримає від Британії 1000 багатоцільових ракет для посилення ППО

12 лютого Британія анонсувала надання Україні додаткових багатоцільових ракет для посилення української протиповітряної оборони. Йдеться про 1000 одиниць.
Головні тези:
- Британія передасть Україні 1000 ракет для посилення протиповітряної оборони.
- Надання багатоцільових ракет допоможе українським силам оборони захищати інфраструктуру від ракетно-дронових атак.
Британія надасть Україні додаткові ракети для ППО
Про це йдеться у повідомленні британського оборонного відомства у соцмережі Х.
Велика Британія має намір поставити додаткові 1000 легких багатоцільових ракет.
Зазначається, що Лондон передасть Києву ракети Lightweight Multirole Missiles (LMM), виготовлені у місті Белфаст.
The UK is set to deliver an additional 1,000 Lightweight Multirole Missiles, manufactured in Belfast, that will be critical to defending Ukrainian infrastructure and cities from Russia’s escalating drone and missile attacks.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 12, 2026
The UK is ironclad in our commitment to Ukraine. pic.twitter.com/BuoKkMrkkG
У британському Міноборони додали, що це допоможе українським Силам оборони у захисті інфраструктури України від ракетно-дронових атак з боку РФ.
