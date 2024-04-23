Украина получит от Дании 380 млн евро для поддержки критической инфраструктуры
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина получит от Дании 380 млн евро для поддержки критической инфраструктуры

Министерство финансов Украины
Украина и Дания
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Украина и Дания подписали Меморандум о взаимопонимании о долгосрочном сотрудничестве и восстановлении нашего государства.

Дания выделит почти 400 млн евро на украинскую возобновляемую энергетику

В рамках соглашения датское правительство выделит Киеву 380 млн евро в поддержку критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику

Об этом сообщает Министерство финансов.

Кроме 380 млн евро Дания предоставит 40 млн евро для поддержки частного украинского сектора, участвующего в восстановлении государства.

Также правительство Дании выделит дополнительное финансирование к украинскому механизму EIFO суммой около 380 млн евро.

В Минфине отмечают, что страны будут работать над возможностями сотрудничества в судостроительной отрасли, что касается военно-морского потенциала.

Это может включать участие в развитии датских разработок патрульных кораблей с возможностью заключения будущего соглашения о закупке.

Согласно договоренностям государства будут способствовать диалогу между фондами Дании и украинскими партнерами для дальнейшего сотрудничества в восстановлении Украины. В то же время стороны договорились о содействии встречам между своим бизнесом и внедрении механизмов ссуд и гарантий для поддержки Украины.

Борьба Украины за свободу — это наша борьба за свободу. Поддержка вашей страны должна продолжаться. И датский бизнес уже не раз показал, из чего он сделан. Мы не должны позволить атакам Путина помешать инвестициям в восстановление свободной Украины. Наше сотрудничество на сегодня уже плодотворно, но теперь мы сделаем его еще более прочным, благодаря чему датские знания и инновации смогут принести пользу украинцам и помочь вам восстановить свою страну.

Мортен Бедскоу

Мортен Бедскоу

Министр предпринимательства Дании

Что известно о новом пакете помощи от Дании

16 апреля правительство Дании заявило о выделении нового пакета военной помощи Украине суммой 2,2 млрд крон (около 295 млн евро), который должен поддержать морской потенциал страны.

Минобороны Дании сообщили, что инвестируют в украинскую оборонную промышленность для закупки и дарения оружия и боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и производства ракетных компонентов в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией, а также для усиления морского потенциала Украины.

В марте я посетил ряд украинских предприятий оборонной промышленности в Киеве, и стало ясно, что есть большой потенциал для будущего сотрудничества, которое может поставлять необходимое оборудование в Украину, что поможет изменить ситуацию на поле боя, — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Пакет помощи предусматривает заключение ряда различных соглашений с союзниками по закупкам и пожертвованиям от оборонной промышленности союзников, а также совместным пожертвованиям. Часть материалов поставляют датские компании.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что прямые инвестиции — новая инициатива, которая, как он надеется, может вдохновить другие страны сделать то же самое, чтобы сама Украина могла производить большее военное оборудование, которое ей так необходимо.

В целом, Дания уже выделила на военную поддержку Украины почти 5,9 млрд евро (41,4 млрд датских крон).

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