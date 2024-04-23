Украина получит от Дании 380 млн евро для поддержки критической инфраструктуры

Украина и Дания подписали Меморандум о взаимопонимании о долгосрочном сотрудничестве и восстановлении нашего государства.
Дания выделит почти 400 млн евро на украинскую возобновляемую энергетику
В рамках соглашения датское правительство выделит Киеву 380 млн евро в поддержку критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику
Об этом сообщает Министерство финансов.
Кроме 380 млн евро Дания предоставит 40 млн евро для поддержки частного украинского сектора, участвующего в восстановлении государства.
Также правительство Дании выделит дополнительное финансирование к украинскому механизму EIFO суммой около 380 млн евро.
В Минфине отмечают, что страны будут работать над возможностями сотрудничества в судостроительной отрасли, что касается военно-морского потенциала.
Согласно договоренностям государства будут способствовать диалогу между фондами Дании и украинскими партнерами для дальнейшего сотрудничества в восстановлении Украины. В то же время стороны договорились о содействии встречам между своим бизнесом и внедрении механизмов ссуд и гарантий для поддержки Украины.
Что известно о новом пакете помощи от Дании
16 апреля правительство Дании заявило о выделении нового пакета военной помощи Украине суммой 2,2 млрд крон (около 295 млн евро), который должен поддержать морской потенциал страны.
Минобороны Дании сообщили, что инвестируют в украинскую оборонную промышленность для закупки и дарения оружия и боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и производства ракетных компонентов в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией, а также для усиления морского потенциала Украины.
В марте я посетил ряд украинских предприятий оборонной промышленности в Киеве, и стало ясно, что есть большой потенциал для будущего сотрудничества, которое может поставлять необходимое оборудование в Украину, что поможет изменить ситуацию на поле боя, — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Пакет помощи предусматривает заключение ряда различных соглашений с союзниками по закупкам и пожертвованиям от оборонной промышленности союзников, а также совместным пожертвованиям. Часть материалов поставляют датские компании.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что прямые инвестиции — новая инициатива, которая, как он надеется, может вдохновить другие страны сделать то же самое, чтобы сама Украина могла производить большее военное оборудование, которое ей так необходимо.
В целом, Дания уже выделила на военную поддержку Украины почти 5,9 млрд евро (41,4 млрд датских крон).
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