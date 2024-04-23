Україна отримає від Данії 380 млн євро на підтримку критичної інфраструктури
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримає від Данії 380 млн євро на підтримку критичної інфраструктури

Міністерство фінансів України
Данія та Україна

Україна та Данія підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови нашої держави.

Данія надасть майже 400 млн євро на українську відновлювальну енергетику

У межах угоди данський уряд виділить Києву 380 млн євро на підтримку критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Окрім 380 млн євро Данія надасть 40 млн євро для підтримки приватного українського сектору, який бере участь у відбудові держави.

Також уряд Данії виділить додаткове фінансування до Українського механізму EIFO сумою близько 380 млн євро.

У Мінфіні зазначають, що країни працюватимуть над можливостями для співробітництва у суднобудувальній галузі, що стосується військово-морського потенціалу.

Це може включати участь України в розвитку данських розробок патрульних кораблів з можливістю укладення майбутньої угоди про закупівлю.

Згідно з домовленостями, держави сприятимуть діалогу між фондами Данії та українськими партнерами для подальшої співпраці у відбудові України. Водночас сторони домовились про сприяння зустрічам між своїм бізнесом і впровадження механізмів позик та гарантій для підтримки України.

Боротьба України за свободу – це і наша боротьба за свободу. Підтримка вашої країни має продовжуватися. І данський бізнес вже неодноразово показав, з чого він зроблений. Ми не повинні дозволити атакам Путіна стати на заваді інвестиціям у відбудову вільної України. Наша співпраця на сьогодні вже є плідною, але тепер ми зробимо її ще міцнішою, завдяки чому данські знання та інновації зможуть принести користь українцям і допомогти вам відновити свою країну.

Мортен Бедскоу

Мортен Бедскоу

Міністр підприємництва Данії

Що відомо про новий пакет допомоги від Данії

16 квітня уряд Данії заявив про виділення нового пакета військової допомоги Україні сумою 2,2 млрд крон (близько 295 млн євро), який має підтримати морський потенціал країни.

У Міноборони Данії повідомили, що інвестують в українську оборонну промисловість для закупівлі та дарування зброї та боєприпасів, безпілотних літальних апаратів та виробництва ракетних компонентів у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також для посилення морського потенціалу України.

У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою, – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Пакет допомоги передбачає укладення низки різних угод із союзниками щодо закупівель і пожертв від оборонної промисловості союзників, а також спільних пожертвувань. Частину матеріалів постачають данські компанії.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен зазначив, що прямі інвестиції — нова ініціатива, яка, як він сподівається, може надихнути інші країни зробити те ж саме, щоб сама Україна могла виробляти більше військового обладнання, яке їй так необхідно.

Загалом Данія вже виділила на військову підтримку України майже 5,9 млрд євро (41,4 млрд данських крон).

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