Украина получит от Дании более 40 млн евро на артиллерийские снаряды

Дания выделит 317 миллионов датских крон (более 42 миллионов евро) на артиллерийские боеприпасы для Украины.

Дания предоставит новую помощь Украине

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Дании.

Как отметили в оборонном ведомстве, датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен проведет встречу со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.

Среди прочего, министры обсудят дальнейшую поддержку Украины и выделение Дании около 317 миллионов датских крон на артиллерийские боеприпасы, закупаемые через Эстонию.

Важно, чтобы Дания и наши близкие союзники продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу. Мы должны дальше направлять нашу поддержку, чтобы украинцы могли противостоять российской агрессии. Поделиться

Как отметили в датском Минобороны, Украина нуждается в непрерывной поставке артиллерийских боеприпасов различных калибров.

В рамках нового пакета помощи Дания решила профинансировать передачу Украине разных видов артиллерийских боеприпасов через Эстонию.

Помощь Украине должна предоставляться в соответствии с конкретными пожеланиями и потребностями Украины. Хорошо и важно, что Эстония способна доставить украинцам желаемые типы боеприпасов, добавил Поульсен.

Оба министра также обсудят работу Эстонии по усилению ИТ-безопасности Украины под эгидой ИТ-коалиции.