Украина получит от Дании более 40 млн евро на артиллерийские снаряды
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получит от Дании более 40 млн евро на артиллерийские снаряды

снаряды
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Источник:  Европейская правда

Дания выделит 317 миллионов датских крон (более 42 миллионов евро) на артиллерийские боеприпасы для Украины.

Главные тезисы

  • Дания выделит более 40 млн евро (317 млн датских крон) на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины, поддерживая ее борьбу за свободу и стабильность.
  • Помощь от Дании будет осуществляться в соответствии с потребностями и пожеланиями Украины, гарантируя непрерывную поставку артиллерийских боеприпасов различных калибров.
  • Дания и их близкие союзники продолжат поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, обеспечивая необходимое военное обеспечение через способную к доставке Эстонию.

Дания предоставит новую помощь Украине

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Дании.

Как отметили в оборонном ведомстве, датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен проведет встречу со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.

Среди прочего, министры обсудят дальнейшую поддержку Украины и выделение Дании около 317 миллионов датских крон на артиллерийские боеприпасы, закупаемые через Эстонию.

Важно, чтобы Дания и наши близкие союзники продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу. Мы должны дальше направлять нашу поддержку, чтобы украинцы могли противостоять российской агрессии.

Как отметили в датском Минобороны, Украина нуждается в непрерывной поставке артиллерийских боеприпасов различных калибров.

В рамках нового пакета помощи Дания решила профинансировать передачу Украине разных видов артиллерийских боеприпасов через Эстонию.

Помощь Украине должна предоставляться в соответствии с конкретными пожеланиями и потребностями Украины. Хорошо и важно, что Эстония способна доставить украинцам желаемые типы боеприпасов, добавил Поульсен.

Оба министра также обсудят работу Эстонии по усилению ИТ-безопасности Украины под эгидой ИТ-коалиции.

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