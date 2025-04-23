Украина получит от Дании более 40 млн евро на артиллерийские снаряды

Дания выделит 317 миллионов датских крон (более 42 миллионов евро) на артиллерийские боеприпасы для Украины.
Главные тезисы
- Дания выделит более 40 млн евро (317 млн датских крон) на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины, поддерживая ее борьбу за свободу и стабильность.
- Помощь от Дании будет осуществляться в соответствии с потребностями и пожеланиями Украины, гарантируя непрерывную поставку артиллерийских боеприпасов различных калибров.
- Дания и их близкие союзники продолжат поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, обеспечивая необходимое военное обеспечение через способную к доставке Эстонию.
Дания предоставит новую помощь Украине
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Дании.
Как отметили в оборонном ведомстве, датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен проведет встречу со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.
Среди прочего, министры обсудят дальнейшую поддержку Украины и выделение Дании около 317 миллионов датских крон на артиллерийские боеприпасы, закупаемые через Эстонию.
Как отметили в датском Минобороны, Украина нуждается в непрерывной поставке артиллерийских боеприпасов различных калибров.
В рамках нового пакета помощи Дания решила профинансировать передачу Украине разных видов артиллерийских боеприпасов через Эстонию.
Помощь Украине должна предоставляться в соответствии с конкретными пожеланиями и потребностями Украины. Хорошо и важно, что Эстония способна доставить украинцам желаемые типы боеприпасов, добавил Поульсен.
Оба министра также обсудят работу Эстонии по усилению ИТ-безопасности Украины под эгидой ИТ-коалиции.
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