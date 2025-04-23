Україна отримає від Данії понад 40 млн євро на артилерійські снаряди

Данія виділить 317 мільйонів данських крон (понад 42 мільйони євро) на артилерійські боєприпаси для України.
Головні тези:
- Данія виділить понад 40 млн євро на артилерійські боєприпаси для України.
- Україна отримає підтримку у своїй боротьбі за свободу та стабільність від Данії через передачу артилерійських боєприпасів.
- Допомога від Данії має надходити відповідно до потреб та побажань України, щоб забезпечити постійне постачання артилерійських боєприпасів.
Данія надасть нову допомогу Україні
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Данії.
Як зазначили в оборонному відомстві, данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен проведе зустріч зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром.
Серед іншого, міністри обговорять подальшу підтримку України та виділення Данії близько 317 мільйонів данських крон на артилерійські боєприпаси, які закуповуватимуть через Естонію.
Як зазначили в данському Міноборони, Україна має велику потребу в безперервному постачанні артилерійських боєприпасів різних калібрів.
У межах нового пакета допомоги Данія вирішила профінансувати передачу Україні різних видів артилерійських боєприпасів через Естонію.
Допомога Україні має надаватися відповідно до конкретних побажань та потреб України. Добре і важливо, що Естонія здатна доставити українцям бажані типи боєприпасів, – додав Поульсен.
Обидва міністри також обговорять роботу Естонії з посилення ІТ-безпеки України під егідою ІТ-коаліції.
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