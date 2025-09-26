Украина получит от Дании новый пакет помощи на сумму 400 млн евро
Украина получит от Дании новый пакет помощи на сумму 400 млн евро

Министерство обороны Дании объявило о выделении Украине пакета военной помощи стоимостью 1,6 миллиарда крон (около 400 миллионов евро). Это уже 27-й пакет помощи, который передает Дания Украине.

Главные тезисы

  • Дания выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро.
  • Помощь включает финансирование закупки вооружения у украинских производителей для сил обороны Украины.
  • Украина и Дания внедрили модель помощи и передачи вооружения, названную “датской”, с целью поддержки украинской оборонной промышленности.

Дания предоставляет Украине новый пакет помощи

Дания выделяет средства на закупку вооружения у украинских производителей для последующей передачи Силам обороны Украины.

Об этом министерство обороны Дании сообщило на официальном сайте.

Также Дания выделит часть средств на "другие формы помощи", но не уточняет какие именно.

Потребность Украины в военной поддержке остается огромной, и один из лучших способов, которым мы можем помочь — это увеличить вклад в украинскую оборонную промышленность, — прокомментировал выделение помощи.

Троэльс Лунд Поульсен

Троэльс Лунд Поульсен

Министр обороны Дании

В 2024 году Украина и Дания ввели новую модель помощи Украине и передаче вооружения, ее назвали "датской". Страны финансируют закупку вооружения для сил обороны Украины у украинских производителей.

