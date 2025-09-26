Україна отримає від Данії новий пакет допомоги на суму 400 млн євро
Україна отримає від Данії новий пакет допомоги на суму 400 млн євро

Міністерство оборони Данії оголосило про виділення Україні пакета військової допомоги вартістю у 1,6 мільярда крон (близько 400 мільйонів євро). Це вже 27 пакет допомоги, який передає Данія Україні.

Головні тези:

  • Україна отримає від Данії новий пакет військової допомоги на суму 400 млн євро.
  • Данія фінансує закупівлю озброєння в українських виробників для Сил оборони України.
  • Це 27-ий пакет допомоги, який передає Данія Україні.

Данія надає Україні новий пакет допомоги

Данія виділяє кошти на закупівлю озброєння в українських виробників для подальшої передачі Силам оборони України.

Про це міністерство оборони Данії повідомило на офіційному сайті.

Також Данія виділить частину коштів на "інші форми допомоги", але не уточнює які саме.

Потреба України у військовій підтримці залишається величезною, і один із найкращих способів, яким ми можемо допомогти, — це збільшити внесок в українську оборонну промисловість, — прокоментував виділення допомоги.

Троельс Лунд Поульсен

Троельс Лунд Поульсен

Міністр оборони Данії

У 2024 році Україна та Данія запровадили нову модель допомоги Україні та передачі озброєння, її назвали "данською". Країни фінансують закупівлю озброєння для Сил оборони України в українських виробників.

