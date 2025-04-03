Украина получит от Дании пакет военной помощи почти на 1 млрд долл

Дания выделяет новый пакет военной помощи Украине на 6,7 млрд датских крон (995 млн долл). Помощь будет выделяться в течение 2025-2027 годов.
Главные тезисы
- Дания выделит Украине пакет военной помощи на 995 млн долларов на 2025-2027 годы.
- Основные элементы помощи включают противовоздушную оборону, артиллерию и финансовую поддержку ВВС.
- Датская модель развития украинской оборонной промышленности играет ключевую роль в борьбе за свободу Украины.
Дания выделяет Украине новый пакет военной помощи
Об этом сообщает правительство Дании.
Отмечается, что главными элементами нового пакета помощи станут:
противовоздушная оборона (ПВО);
артиллерия;
финансовая поддержка Военно-воздушных сил.
В том же числе на период с 2025 по 2027 год Дания выделяет 208 млн долларов на финансовую поддержку поставки артиллерии и боеприпасов через союзников.
Средства также будут направлены на поддержку Коалиции дронов и ИТ-коалиции, а с 2026 по 2027 будут выделены дополнительные средства для дальнейших вкладов в развитие украинской оборонной промышленности по "датской модели".
К слову, Дания — один из активных союзников Украины в войне против российской агрессии. Она оказывает значительную военную помощь, включая танки Leopard 1, артиллерию, боеприпасы и истребители F-16.
Помимо военной помощи Дания оказывает финансовую и гуманитарную поддержку, помогая с восстановлением инфраструктуры и разминированием территорий. Страна принимает участие в санкционном давлении на Россию и выступает за усиление международной поддержки Украины, в частности, в формате ЕС и НАТО.
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