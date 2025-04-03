Україна отримає від Данії пакет військової допомоги на майже 1 млрд дол

Данія виділяє новий пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон (995 млн дол). Допомога виділятиметься упродовж 2025-2027 років.
Головні тези:
- Данія надає Україні новий пакет військової допомоги на 995 млн доларів, який покриватиме період з 2025 по 2027 рік.
- Головні елементи пакету допомоги - протиповітряна оборона, артилерія та фінансова підтримка ВПС України.
- Данія допомагає реалізувати розвиток української оборонної промисловості за данською моделлю, сприяючи українській боротьбі за свободу.
Данія виділяє Україні новий пакет військової допомоги
Про це повідомляє уряд Данії.
Зазначається, що головними елементами нового пакет допомоги стануть:
протиповітряна оборона (ППО);
артилерія;
фінансова підтримка Військово-повітряних сил.
У тому ж числі на період з 2025 по 2027-й Данія виділяє 208 млн доларів на фінансову підтримку постачання артилерії та боєприпасів через союзників.
Кошти також будуть спрямовані на підтримку Коаліції дронів та ІТ-коаліції, а з 2026 по 2027-й будуть виділені додаткові кошти для подальших внесків у розвиток української оборонної промисловості за "данською моделлю".
До слова, Данія є одним з активних союзників України у війні проти російської агресії. Вона надає значну військову допомогу, включаючи танки Leopard 1, артилерію, боєприпаси та винищувачі F-16.
Крім військової допомоги, Данія надає фінансову й гуманітарну підтримку, допомагаючи з відновленням інфраструктури та розмінуванням територій. Країна бере участь у санкційному тиску на Росію та виступає за посилення міжнародної підтримки України, зокрема у форматі ЄС і НАТО.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-