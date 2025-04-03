Україна отримає від Данії пакет військової допомоги на майже 1 млрд дол

Данія виділяє Україні новий пакет військової допомоги

Про це повідомляє уряд Данії.

Зазначається, що головними елементами нового пакет допомоги стануть:

протиповітряна оборона (ППО);

артилерія;

фінансова підтримка Військово-повітряних сил.

У тому ж числі на період з 2025 по 2027-й Данія виділяє 208 млн доларів на фінансову підтримку постачання артилерії та боєприпасів через союзників.

Кошти також будуть спрямовані на підтримку Коаліції дронів та ІТ-коаліції, а з 2026 по 2027-й будуть виділені додаткові кошти для подальших внесків у розвиток української оборонної промисловості за "данською моделлю".

Абсолютно важливо, щоб ми допомогли українцям розбудувати їхню оборонну промисловість. Данська модель показала, що український потенціал виробляє та постачає обладнання для української боротьби за свободу. Данія має продовжувати інвестувати в це, і я сподіваюся, що інші країни наслідуватимуть наш приклад у ще більшій мірі. Троелс Лунд Поульсен Міністр оборони Данії

До слова, Данія є одним з активних союзників України у війні проти російської агресії. Вона надає значну військову допомогу, включаючи танки Leopard 1, артилерію, боєприпаси та винищувачі F-16.