Украина получит от ЕС новый пакет помощи на восстановление — куда пойдут средства

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 10 июля объявила о новом пакете на 2,3 млрд евро для поддержки усилий Украины по восстановлению и реконструкции.
Главные тезисы
- Новый пакет помощи от ЕС для Украины составляет 2,3 млрд евро и направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, энергетику, медицинскую инфраструктуру и другие ключевые сектора.
- Средства также будут использованы на масштабные проекты частного сектора, муниципальную инфраструктуру, стабилизацию энергосети, ремонт критической инфраструктуры и другие цели.
- Ожидается, что этот пакет помощи мобилизует до 10 млрд евро инвестиций в Украину, способствуя восстановлению страны после войны.
Новый пакет помощи для восстановления Украины от ЕС: что известно
Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.
Новый пакет соглашений на сумму 2,3 млрд евро, подписанных с международными и двусторонними государственными финансовыми учреждениями в рамках Ukraine Investment Framework, включает 1,8 млрд евро кредитных гарантий и 580 млн евро грантов. Ожидается, что этот пакет мобилизует до 10 млрд. евро инвестиций в Украину.
Эти средства, в частности, пойдут на:
поддержку малого и среднего бизнеса (500 млн. евро в виде гарантий и грантов);
масштабные проекты частного сектора в ключевых секторах, таких как энергетика, транспорт и производство (600 млн. евро);
муниципальную инфраструктуру в районах, пострадавших от войны, включая здравоохранение, городскую мобильность и жилье (520 млн. евро);
на стабилизацию энергосети Украины, восстановление мощностей возобновляемой энергии и повышение энергоэффективности (265 млн. евро);
ремонт и восстановление критической инфраструктуры, включая жилье, больницы и медицинские учреждения (310 млн. евро).
С запуском этих новых инвестиционных программ общие обязательства ЕС по Ukraine Investment Framework теперь составляют 5,7 млрд. евро.
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