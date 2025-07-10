Украина получит от ЕС новый пакет помощи на восстановление — куда пойдут средства
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина получит от ЕС новый пакет помощи на восстановление — куда пойдут средства

European Comission
Евросоюз
Read in English
Читати українською

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 10 июля объявила о новом пакете на 2,3 млрд евро для поддержки усилий Украины по восстановлению и реконструкции.

Главные тезисы

  • Новый пакет помощи от ЕС для Украины составляет 2,3 млрд евро и направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, энергетику, медицинскую инфраструктуру и другие ключевые сектора.
  • Средства также будут использованы на масштабные проекты частного сектора, муниципальную инфраструктуру, стабилизацию энергосети, ремонт критической инфраструктуры и другие цели.
  • Ожидается, что этот пакет помощи мобилизует до 10 млрд евро инвестиций в Украину, способствуя восстановлению страны после войны.

Новый пакет помощи для восстановления Украины от ЕС: что известно

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Подписав соглашения на сумму 2,3 млрд. евро, мы стремимся высвободить до 10 млрд. евро инвестиций для восстановления домов, возрождения бизнеса и энергетической безопасности. Это солидарность в действии.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Глава Еврокомиссии

Новый пакет соглашений на сумму 2,3 млрд евро, подписанных с международными и двусторонними государственными финансовыми учреждениями в рамках Ukraine Investment Framework, включает 1,8 млрд евро кредитных гарантий и 580 млн евро грантов. Ожидается, что этот пакет мобилизует до 10 млрд. евро инвестиций в Украину.

Эти средства, в частности, пойдут на:

  • поддержку малого и среднего бизнеса (500 млн. евро в виде гарантий и грантов);

  • масштабные проекты частного сектора в ключевых секторах, таких как энергетика, транспорт и производство (600 млн. евро);

  • муниципальную инфраструктуру в районах, пострадавших от войны, включая здравоохранение, городскую мобильность и жилье (520 млн. евро);

  • на стабилизацию энергосети Украины, восстановление мощностей возобновляемой энергии и повышение энергоэффективности (265 млн. евро);

  • ремонт и восстановление критической инфраструктуры, включая жилье, больницы и медицинские учреждения (310 млн. евро).

С запуском этих новых инвестиционных программ общие обязательства ЕС по Ukraine Investment Framework теперь составляют 5,7 млрд. евро.

Напомним, 10 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в рамках конференции по восстановлению Украины объявила о создании нового фонда по восстановлению Украины, который она назвала крупнейшим фондом акций в мире для поддержки страны, пострадавшей от войны.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз принял новые тарифы на аграрную продукцию и удобрения из РФ и РБ
Евросоюз
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз готовит мощный удар по экономике РФ — есть препятствия
Что известно о новом плане ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС выделил Украине еще 1 млрд евро в рамках инициативы ERA
Министерство финансов Украины
ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?