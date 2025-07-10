Украина получит от ЕС новый пакет помощи на восстановление — куда пойдут средства

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 10 июля объявила о новом пакете на 2,3 млрд евро для поддержки усилий Украины по восстановлению и реконструкции.

Новый пакет помощи для восстановления Украины от ЕС: что известно

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Подписав соглашения на сумму 2,3 млрд. евро, мы стремимся высвободить до 10 млрд. евро инвестиций для восстановления домов, возрождения бизнеса и энергетической безопасности. Это солидарность в действии. Урсула фон дер Ляен Глава Еврокомиссии

Новый пакет соглашений на сумму 2,3 млрд евро, подписанных с международными и двусторонними государственными финансовыми учреждениями в рамках Ukraine Investment Framework, включает 1,8 млрд евро кредитных гарантий и 580 млн евро грантов. Ожидается, что этот пакет мобилизует до 10 млрд. евро инвестиций в Украину.

Эти средства, в частности, пойдут на:

поддержку малого и среднего бизнеса (500 млн. евро в виде гарантий и грантов);

масштабные проекты частного сектора в ключевых секторах, таких как энергетика, транспорт и производство (600 млн. евро);

муниципальную инфраструктуру в районах, пострадавших от войны, включая здравоохранение, городскую мобильность и жилье (520 млн. евро);

на стабилизацию энергосети Украины, восстановление мощностей возобновляемой энергии и повышение энергоэффективности (265 млн. евро);

ремонт и восстановление критической инфраструктуры, включая жилье, больницы и медицинские учреждения (310 млн. евро).

С запуском этих новых инвестиционных программ общие обязательства ЕС по Ukraine Investment Framework теперь составляют 5,7 млрд. евро.