Україна отримає від ЄС новий пакет допомоги на відбудову — куди підуть кошти
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримає від ЄС новий пакет допомоги на відбудову — куди підуть кошти

European Comission
Євросоюз
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 10 липня оголосила про новий пакет на 2,3 млрд євро для підтримки зусиль України з відновлення та реконструкції.

Головні тези:

  • Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет допомоги ЄС на 2,3 млрд євро для відбудови України.
  • Нові інвестиції спрямовані на підтримку малого та середнього бізнесу, енергетику, медичну інфраструктуру та інші ключові сектори.
  • Україна отримує солідарність та підтримку з боку ЄС у відновленні й реформації країни.

Новий пакет допомоги на відбудову України від ЄС: що відомо

Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

Підписавши угоди на суму 2,3 млрд євро, ми прагнемо вивільнити до 10 млрд євро інвестицій для відбудови будинків, повторного відкриття лікарень, відродження бізнесу та енергетичної безпеки. Це солідарність у дії. Україна щодня наближається до ЄС — в енергетиці, освіті, роумінгу та культурі. Європа підтримує Україну — сьогодні й завтра.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії

Зазначається, що новий пакет угод на суму 2,3 млрд євро, підписаних з міжнародними та двосторонніми державними фінансовими установами в рамках Ukraine Investment Framework, включає 1,8 млрд євро кредитних гарантій та 580 млн євро грантів. Очікується, що цей пакет мобілізує до 10 млрд євро інвестицій в Україну.

Ці кошти, зокрема, підуть на:

  • підтримку малого та середнього бізнесу (500 млн євро у вигляді гарантій та грантів);

  • масштабні проєкти приватного сектору в ключових секторах, таких як енергетика, транспорт та виробництво (600 млн євро);

  • муніципальну інфраструктуру в районах, постраждалих від війни, включаючи охорону здоров'я, міську мобільність та житло (520 млн євро);

  • на стабілізацію енергомережі України, відновлення потужностей відновлюваної енергії та підвищення енергоефективності (265 млн євро);

  • ремонт та відбудову критичної інфраструктури, включаючи житло, лікарні та медичні заклади (310 млн євро).

Із запуском цих нових інвестиційних програм загальні зобов’язання ЄС за Ukraine Investment Framework тепер становлять 5,7 млрд євро. Очікується, що ці зобов’язання залучать понад 18 млрд євро інвестицій.

Нагадаємо, 10 липня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у рамках конференції з відновлення України оголосила про створення нового фонду з відбудови України, який вона назвала найбільшим фондом акцій у світі для підтримки країни, що постраждала від війни.

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