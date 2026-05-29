Украина получит от Финляндии пакет военной помощи на сумму более 125 млн евро
Финляндия приняла решение об отправке Украине 33-го пакета военной помощи.

Главные тезисы

  • Финляндия отправляет Украине 33-й пакет военной помощи на сумму более 125 млн евро для поддержки в оборонной борьбе против России.
  • Общая стоимость военной помощи от Финляндии составляет 3,4 млрд евро, что укрепляет позицию Украины в оборонной сфере.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Финляндии.

Стоимость отправляемого на этот раз оборудования составляет примерно 128 млн евро.

Как отмечается, в целом Финляндия уже поставила Украине оборонное оборудование на сумму 3,4 млрд евро.

Этот пакет включает как передачу из запасов Вооруженных сил, так и оружие, закупленное в отечественной промышленности.

Украина продолжает нуждаться в поддержке своих западных союзников в своей оборонной борьбе. Россия уже пятый год ведет свою преступную агрессивную войну. Финляндия обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это также укрепляет оборонную промышленную базу Финляндии, заявил глава оборонного ведомства страны Антти Хяккянен.

