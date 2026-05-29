Украина получит от Финляндии пакет военной помощи на сумму более 125 млн евро

Украина получит новую военную помощь от Финляндии

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Финляндии.

Стоимость отправляемого на этот раз оборудования составляет примерно 128 млн евро.

Как отмечается, в целом Финляндия уже поставила Украине оборонное оборудование на сумму 3,4 млрд евро.

Этот пакет включает как передачу из запасов Вооруженных сил, так и оружие, закупленное в отечественной промышленности.