Украина получит от Финляндии пакет военной помощи на сумму более 125 млн евро

Финляндия приняла решение об отправке Украине 33-го пакета военной помощи.
Главные тезисы
- Финляндия отправляет Украине 33-й пакет военной помощи на сумму более 125 млн евро для поддержки в оборонной борьбе против России.
- Общая стоимость военной помощи от Финляндии составляет 3,4 млрд евро, что укрепляет позицию Украины в оборонной сфере.
Украина получит новую военную помощь от Финляндии
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Финляндии.
Стоимость отправляемого на этот раз оборудования составляет примерно 128 млн евро.
Как отмечается, в целом Финляндия уже поставила Украине оборонное оборудование на сумму 3,4 млрд евро.
Этот пакет включает как передачу из запасов Вооруженных сил, так и оружие, закупленное в отечественной промышленности.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-