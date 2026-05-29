Україна отримає від Фінляндії пакет військової допомоги на суму понад 125 млн євро

Україна продовжує потребувати підтримки своїх західних союзників у своїй оборонній боротьбі. Росія вже п’ятий рік поспіль веде свою злочинну агресивну війну. Фінляндія зобов’язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це також зміцнює оборонну промислову базу Фінляндії, — заявив глава оборонного відомства країни Антті Хяккянен.