Україна отримає від Фінляндії пакет військової допомоги на суму понад 125 млн євро

Фінляндія ухвалила рішення про відправлення Україні 33-го пакета військової допомоги.
Головні тези:
- Фінляндія відправить Україні 33-й пакет військової допомоги на суму понад 125 млн євро.
- Україна продовжує отримувати підтримку від західних союзників у зв'язку з агресивною діяльністю Росії.
Україна отримає нову військову допомогу від Фінляндії
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Фінляндії.
Вартість обладнання, що надсилається цього разу, становить приблизно 128 млн євро.
Як зазначається, загалом Фінляндія вже поставила Україні оборонного обладнання на суму 3,4 млрд євро.
Цей пакет включає як передачу з запасів Збройних сил, так і зброю, закуплену у вітчизняної промисловості.
