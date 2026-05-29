Україна отримає від Фінляндії пакет військової допомоги на суму понад 125 млн євро
Фінляндія ухвалила рішення про відправлення Україні 33-го пакета військової допомоги.

Головні тези:

  • Фінляндія відправить Україні 33-й пакет військової допомоги на суму понад 125 млн євро.
  • Україна продовжує отримувати підтримку від західних союзників у зв'язку з агресивною діяльністю Росії.

Україна отримає нову військову допомогу від Фінляндії

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Фінляндії.

Вартість обладнання, що надсилається цього разу, становить приблизно 128 млн євро.

Як зазначається, загалом Фінляндія вже поставила Україні оборонного обладнання на суму 3,4 млрд євро.

Цей пакет включає як передачу з запасів Збройних сил, так і зброю, закуплену у вітчизняної промисловості.

Україна продовжує потребувати підтримки своїх західних союзників у своїй оборонній боротьбі. Росія вже п’ятий рік поспіль веде свою злочинну агресивну війну. Фінляндія зобов’язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це також зміцнює оборонну промислову базу Фінляндії, — заявив глава оборонного відомства країни Антті Хяккянен.

