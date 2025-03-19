Украина получит от Германии дополнительные 3 млрд евро помощи

Правительство Олафа Шольца 19 марта согласилось, чтобы Германия выделила Украине дополнительные 3 миллиарда евро военной помощи в этом году.
Главные тезисы
- Германия выделит Украине дополнительные 3 млрд евро военной помощи.
- Смягчение правил заимствований станет необходимым условием для получения средств.
- Планируется утвердить обязательства на военные нужды Украины в период с 2026 по 2029 годы на общую сумму более 8 млрд евро.
ФРГ предоставит Украине дополнительную помощь
Прежде чем покинуть свой пост, канцлер Германии Олаф Шольц настоял на том, что необходимым условием для дополнительной помощи должно быть смягчение правил заимствований.
Согласно информации, озвученной министром финансов Германии Йоргом Кукиесом, перед бюджетным комитетом парламента удовлетворены все необходимые требования для получения дополнительного финансирования.
Министерство согласилось выделить дополнительные 2,5 млрд евро в текущем году. Если считать вместе с другими суммами, включая возмещение из Европейского фонда мира, Германия пришлет Украине 3 млрд евро.
Средства должны быть утверждены в пятницу, 21 марта, бюджетным комитетом. Однако при условии, что верхняя палата Бундесрата примет конституционную реформу.
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