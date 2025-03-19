Україна отримає від Німеччини додаткові 3 млрд євро допомоги

Уряд Олафа Шольца 19 березня погодився, щоб Німеччина виділила Україні додаткові 3 мільярди євро військової допомоги в цьому році.

ФРН надасть Україні додаткову допомогу

Перед тим, як покинути свою посаду, канцлер Німеччини Олаф Шольц наполіг на тому, що необхідною умовою для додаткової допомоги має бути помʼякшення правил запозичень.

Згідно з інформацією, яку озвучив міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіес, перед бюджетним комітетом парламенту задоволені всі необхідні вимоги для отримання додаткового фінансування були.

Міністерство погодилось виділити додаткові 2,5 млрд євро цього року. Якщо рахувати разом з іншими сумами, включно з відшкодуванням з Європейського фонду миру, то Німеччина надішле Україні 3 млрд євро.

Окрім цього видання повідомляє, що Кукіес з 2026 по 2029 роки планує схвалити зобовʼязання на понад 8 млрд євро на військові потреби України, і довести цю суму до 11 млрд євро. Поширити

Кошти має затвердити в пʼятницю, 21 березня, бюджетний комітет. Проте за умови, якщо верхня палата Бундесрату прийме конституційну реформу.