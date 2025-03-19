Україна отримає від Німеччини додаткові 3 млрд євро допомоги
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримає від Німеччини додаткові 3 млрд євро допомоги

Німеччина
Read in English
Джерело:  Reuters

Уряд Олафа Шольца 19 березня погодився, щоб Німеччина виділила Україні додаткові 3 мільярди євро військової допомоги в цьому році.

Головні тези:

  • Уряд Олафа Шольца погодився з виділенням Німеччиною Україні додаткових 3 млрд євро військової допомоги.
  • Необхідною умовою для отримання додаткових коштів є пом'якшення правил запозичень.
  • Німеччина планує затвердити зобов'язання на понад 8 млрд євро на військові потреби України у період з 2026 по 2029 роки.

ФРН надасть Україні додаткову допомогу

Перед тим, як покинути свою посаду, канцлер Німеччини Олаф Шольц наполіг на тому, що необхідною умовою для додаткової допомоги має бути помʼякшення правил запозичень.

Згідно з інформацією, яку озвучив міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіес, перед бюджетним комітетом парламенту задоволені всі необхідні вимоги для отримання додаткового фінансування були.

Міністерство погодилось виділити додаткові 2,5 млрд євро цього року. Якщо рахувати разом з іншими сумами, включно з відшкодуванням з Європейського фонду миру, то Німеччина надішле Україні 3 млрд євро.

Окрім цього видання повідомляє, що Кукіес з 2026 по 2029 роки планує схвалити зобовʼязання на понад 8 млрд євро на військові потреби України, і довести цю суму до 11 млрд євро.

Кошти має затвердити в пʼятницю, 21 березня, бюджетний комітет. Проте за умови, якщо верхня палата Бундесрату прийме конституційну реформу.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина та Британія заявили про незворотність вступу України в НАТО
НАТО
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Відродження Північного потоку-2. Німеччина кидає виклик США та РФ
Північний потік
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина оновила список військової допомоги для України — яке озброєння вже передали
Gepard

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?