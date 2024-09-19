Украина получит от Германии экстренный пакет помощи

Германия планирует утвердить военную помощь для Украины на сумму около 400 млн евро. Средства планируют предоставить срочно из-за ухудшения ситуации на фронте.
Главные тезисы
- Германия предоставит Украине экстренную военную помощь на сумму около 400 млн евро в связи с ухудшением ситуации на фронте.
- Помощь включает системы противовоздушной обороны Iris-T и самоходные установки Panzerhaubitz 2000, а также машины для разминирования и оборудование для конструкции мостов.
- В 2024 году бюджет Германии на помощь Украине составляет около 8 миллиардов евро, что подчеркивает серьезность поддержки.
- Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил о передаче Украине 24 систем Iris-T и 12 самоходных установок Panzerhaubitz 2000.
- Помимо техники, проходят учения украинских военных на базах Германии, что укрепляет военное сотрудничество между странами.
Германия готовит экстренную военную помощь Украине
По просьбе Министерства обороны финансовое ведомство обратилось в бюджетный комитет парламента с просьбой одобрить дополнительные расходы.
Министерство финансов отмечает необходимость срочного выполнения этого условия, чтобы мероприятия могли быть реализованы в течение 2024 года и имели влияние в ближайшее время.
В 2024 году бюджет Германии в помощь Украине составляет около 8 миллиардов евро.
Германия планирует передать Украине Iris-T и САУ Panzerhaubitz 2000
В ближайшие месяцы Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T и самоходные установки (САУ) Panzerhaubitz 2000. Об этом 6 сентября во время заседания Рамштайна заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.
Германия ранее передала три системы Patriot по собственным запасам. Вместе с ними были отправлены запчасти и ракеты.
Общее количество ПВО Iris-T для Украины от Германии составляет 24 системы. Из них передали пока только семь.
Берлин также передаст Киеву 12 САУ Panzerhaubitz 2000. Из них шесть отправят в 2024 году, и еще шесть в 2025-м.
Общая стоимость САУ, поставки которых анонсировал Писториус, составляет 150 млн. евро.
Министр также отметил, что Германия также передаст Украине машины для разминирования и оборудования для строительства мостов. Кроме этого, на базах страны проводят учения украинских военных.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-