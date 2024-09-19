Украина получит от Германии экстренный пакет помощи
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит от Германии экстренный пакет помощи

Украина получит от Германии экстренный пакет помощи
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Источник:  Reuters

Германия планирует утвердить военную помощь для Украины на сумму около 400 млн евро. Средства планируют предоставить срочно из-за ухудшения ситуации на фронте.

Главные тезисы

  • Германия предоставит Украине экстренную военную помощь на сумму около 400 млн евро в связи с ухудшением ситуации на фронте.
  • Помощь включает системы противовоздушной обороны Iris-T и самоходные установки Panzerhaubitz 2000, а также машины для разминирования и оборудование для конструкции мостов.
  • В 2024 году бюджет Германии на помощь Украине составляет около 8 миллиардов евро, что подчеркивает серьезность поддержки.
  • Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил о передаче Украине 24 систем Iris-T и 12 самоходных установок Panzerhaubitz 2000.
  • Помимо техники, проходят учения украинских военных на базах Германии, что укрепляет военное сотрудничество между странами.

Германия готовит экстренную военную помощь Украине

В связи с постоянным обострением военной ситуации в Украине существует реальная угроза того, что без значительной материальной поддержки Украина может потерпеть поражение в оборонной кампании, — говорится в письме Министерства финансов.

По просьбе Министерства обороны финансовое ведомство обратилось в бюджетный комитет парламента с просьбой одобрить дополнительные расходы.

Незапланированная потребность в размере примерно 397 миллионов евро возникла за последние несколько недель и отвечает конституционным и бюджетным требованиям по незапланированным расходам, — говорится в документе.

Министерство финансов отмечает необходимость срочного выполнения этого условия, чтобы мероприятия могли быть реализованы в течение 2024 года и имели влияние в ближайшее время.

В 2024 году бюджет Германии в помощь Украине составляет около 8 миллиардов евро.

Германия планирует передать Украине Iris-T и САУ Panzerhaubitz 2000

В ближайшие месяцы Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T и самоходные установки (САУ) Panzerhaubitz 2000. Об этом 6 сентября во время заседания Рамштайна заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

Германия ранее передала три системы Patriot по собственным запасам. Вместе с ними были отправлены запчасти и ракеты.

Общее количество ПВО Iris-T для Украины от Германии составляет 24 системы. Из них передали пока только семь.

Мы финансируем (производство — ред.) 12 систем Iris-T SLM и 12 Iris-T SLS. Таким образом, мы финансируем и передаем в общей сложности 24 системы Iris-T, включая ракеты, ― сказал Писториус.

Берлин также передаст Киеву 12 САУ Panzerhaubitz 2000. Из них шесть отправят в 2024 году, и еще шесть в 2025-м.

Общая стоимость САУ, поставки которых анонсировал Писториус, составляет 150 млн. евро.

Министр также отметил, что Германия также передаст Украине машины для разминирования и оборудования для строительства мостов. Кроме этого, на базах страны проводят учения украинских военных.

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