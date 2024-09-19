Україна отримає від Німеччини екстрений пакет допомоги

Німеччина планує затвердити військову допомогу для України на суму близько 400 млн євро. Кошти планують надати терміново через погіршення ситуації на фронті.

Німеччина готує екстрену військову допомогу Україні

У зв'язку з постійним загостренням військової ситуації в Україні існує реальна загроза того, що без значної матеріальної підтримки Україна може зазнати поразки в оборонній кампанії, — зазначено в листі Міністерства фінансів. Поширити

На прохання Міністерства оборони фінансове відомство звернулося до бюджетного комітету парламенту з проханням схвалити додаткові витрати.

Незапланована потреба в розмірі приблизно 397 мільйонів євро виникла за останні кілька тижнів і відповідає конституційним та бюджетним вимогам щодо незапланованих витрат, — йдеться в документі. Поширити

Міністерство фінансів наголошує на необхідності термінового виконання цієї умови, щоб заходи могли бути реалізовані протягом 2024 року і мали вплив найближчим часом.

У 2024 році бюджет Німеччини на допомогу Україні становить близько 8 мільярдів євро.

Німеччина планує передати Україні Iris-T і САУ Panzerhaubitz 2000

У найближчі місяці Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони (ППО) Iris-T та самохідні установки (САУ) Panzerhaubitz 2000. Про це 6 вересня під час засідання «Рамштайну» заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

Німеччина раніше передала три системи Patriot з власних запасів. Разом з ними були відправлені запчастини та ракети.

Загальна кількість ППО Iris-T для України від Німеччини складає 24 системи. З них передали поки тільки сім.

Ми фінансуємо (виробництво ― ред.) 12 систем Iris-T SLM і 12 Iris-T SLS. Таким чином ми фінансуємо та передаємо загалом 24 системи Iris-T, включно з ракетами, ― сказав Пісторіус. Поширити

Берлін також передасть Києву 12 САУ Panzerhaubitz 2000. З них шість відправлять у 2024 році, і ще шість ― у 2025-му.

Загальна вартість САУ, постачання яких анонсував Пісторіус, складає 150 млн євро.

Міністр зазначив, що Німеччина також передасть Україні машини для розмінування та обладнання для будівництва мостів. Крім цього, на базах країни проводять навчання українських військових.