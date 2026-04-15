Украина получит от Германии ракеты для Patriot и 300 млн евро на дальнобойные дроны

Германия усиливает поддержку украинской ПВО и возможностей Сил обороны Украины наносить удары вглубь России, в частности предоставляя 300 млн евро на дальнобойные дроны.

Германия оказывает новую военную помощь Украине

Об этом заявил в начале встречи Контактной группы по обороне Украины на уровне министров обороны государств-членов НАТО (Ukraine Defense Contact Group) министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Мы увеличиваем наш вклад в укрепление противовоздушной обороны Украины. Германия поставит несколько сотен управляемых ракет Patriot Gen P для противовоздушной обороны в рамках инициативы "Долговременные действия по противовоздушной обороне". Борис Писториус Министр обороны ФРГ

Он также упомянул дополнительные германские пусковые установки ПВО IRIS-T, не уточнив количество.

В то же время, Германия усиливает способность Украины проводить стратегические атаки на большие расстояния. Этого планируется достичь этого через Немецко-украинскую корпорацию вооружений и еще одно совместное предприятие по разработке и производству различных типов беспилотников средней и большой дальности.

Мы также предоставим еще 300 млн. евро в поддержку закупки беспилотников большой дальности украинского производства.

Эти меры, по его словам, направлены на поддержку видения Украиной ее обороны, помогут поддерживать и увеличивать импульс украинских Сил обороны.

Украина сможет поддерживать свою оборонную борьбу только при нашей совместной поддержке. Их успех зависит от нас всех.

Писториус вспомнил, что Украина пережила строжайшую зиму с начала российского вторжения. Россия пыталась сломить сопротивление Украины массированными и систематическими ударами, особенно по энергетической инфраструктуре. Упорство украинских сил в отражении этих российских атак и устойчивость украинцев поражают, подчеркнул министр.

Украина выходит из этой зимы сильнее, чем раньше. Эта сила также становится заметна на поле боя, где последние российские наземные наступательные атаки были успешно отражены обороной Украины. Эти успехи результат профессионализма и храбрости украинских войск, а также широких инновационных возможностей Украины. Она достигает поразительного прогресса в разработке новых оборонных технологий. Сегодня украинские технологии пользуются мировым спросом, когда речь идет об инновационных решениях.

Он заверил, что Украина может полагаться на коллективную помощь, чтобы противостоять атакам России весной и летом, и ей понадобится такая поддержка для подготовки к предстоящей зиме.