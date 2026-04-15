Україна отримає від Німеччини ракети для Patriot і 300 млн євро на далекобійні дрони
Німеччина посилює підтримку української ППО та можливостей Сил оборони України завдавати ударів углиб Росії, зокрема надаючи 300 млн євро на далекобійні дрони.

Головні тези:

  • Німеччина надає Україні ракети Patriot та фінансову допомогу на далекобійні дрони для зміцнення протиповітряної оборони та можливостей удару відразу углиб Росії.
  • Нові німецькі поставки дозволять Україні підвищити ефективність оборони та спроможність проводити стратегічні атаки на великі відстані.

Німеччина надає нову військову допомогу Україні

Про це заявив на початку зустрічі Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО (Ukraine Defense Contact Group) міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Ми збільшуємо наш внесок у зміцнення протиповітряної оборони України. Німеччина поставить кілька сотень керованих ракет Patriot Gen P для протиповітряної оборони в рамках ініціативи "Довготривалі дії щодо протиповітряної оборони".

Борис Пісторіус

Міністр оборони ФРН

Він також згадав додаткові німецькі пускові установки ППО IRIS-T, не уточнивши кількість.

Водночас Німеччина посилює здатність України проводити стратегічні атаки на великі відстані. Цього планується досягти цього через Німецько-українську корпорацію озброєнь та через ще одне спільне підприємство з розробки та виробництва різних типів безпілотників середньої та великої дальності.

Ми також надамо ще 300 млн євро на підтримку закупівлі безпілотників великої дальності українського виробництва.

Ці заходи, за його словами, спрямовані на підтримку бачення Україною її оборони, вони допоможуть підтримувати та збільшувати імпульс українських Сил оборони.

Україна зможе підтримувати свою оборонну боротьбу лише за нашої спільної підтримки. Їхній успіх залежить від усіх нас.

Пісторіус згадав, що Україна пережила найсуворішу зиму з початку російського вторгнення. Росія намагалася зламати опір України масованими та систематичними ударами, особливо по енергетичній інфраструктурі. Наполегливість українських сил у відбитті цих російських атак та стійкість українців вражають, підкреслив міністр.

Україна виходить з цієї зими сильнішою, ніж раніше. Ця сила також стає помітною на полі бою, де останні російські наземні наступальні атаки були успішно відбиті обороною України. Ці успіхи є результатом професіоналізму та хоробрості українських військ, а також широких інноваційних можливостей України. Вона досягає вражаючого прогресу в розробці нових оборонних технологій. Сьогодні українські технології користуються світовим попитом, коли йдеться про інноваційні рішення.

Він запевнив, що Україна може покладатися на колективну допомогу, щоб протистояти атакам Росії навесні та влітку, і їй знадобиться така підтримка для підготовки до майбутньої зими.

Нинішня зустріч є 34-ю за рахунком. Вона проходить у гібридному форматі: фізично у Берліні присутні глави оборонних відомств Німеччини Борис Пісторіус, Великої Британії Джон Гілі, України Михайло Федоров, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте, решта учасників доєдналися до зустрічі онлайн.

