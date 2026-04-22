Украина получит от Испании 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию артснарядов

Украина получит новую военную помощь от Испании

Во время визита в Киев 22 апреля министерка обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила Президенту Владимиру Зеленскому, что Пограничная служба Украины получит для своих нужд 100 бронированных тактических машин VAMTAC, поставки которых начнутся в начале мая.

Помощь будет включать 155-мм снаряды для артиллерийских подразделений.

Это сотрудничество демонстрирует приверженность нашей страны защите демократических ценностей, свободы и достижению справедливого и продолжительного мира.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил министерку, Премьер-министра Педро Санчеса и всю Испанию за поддержку на протяжении всех этих лет.