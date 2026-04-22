Украина получит от Испании 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию артснарядов

Испания передает Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC, а также партию 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.
Главные тезисы
- Получение Украиной 100 бронированных тактических машин VAMTAC и артиллерийских боеприпасов от Испании демонстрирует поддержку в тяжелое время.
- Военная помощь от Испании в виде бронированных машин и артснарядов важна для украинской защиты от массированных российских атак.
Украина получит новую военную помощь от Испании
Во время визита в Киев 22 апреля министерка обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила Президенту Владимиру Зеленскому, что Пограничная служба Украины получит для своих нужд 100 бронированных тактических машин VAMTAC, поставки которых начнутся в начале мая.
Помощь будет включать 155-мм снаряды для артиллерийских подразделений.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил министерку, Премьер-министра Педро Санчеса и всю Испанию за поддержку на протяжении всех этих лет.
Очень ценим, что всегда можем рассчитывать на вашу помощь. Благодарен за поддержку украинской ПВО ракетами в Hawk и Patriot. Это вооружение дефицитно, и поэтому помощь Испании очень важна для нашей защиты от массированных российских атак.
