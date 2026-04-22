Іспанія передає Україні 100 броньованих тактичних машин VAMTAC, а також партію 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.
Головні тези:
- Україна отримає від Іспанії 100 броньованих тактичних машин VAMTAC і партію артснарядів, що демонструє підтримку у важкий час.
- Ця нова військова допомога є важливою для українського захисту від масованих російських атак.
Україна отримає нову військову допомогу від Іспанії
Зазначається, що під час візиту до Києва 22 квітня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила Президенту Володимиру Зеленському, що Прикордонна служба України отримає для своїх потреб 100 броньованих тактичних машин VAMTAC, постачання яких розпочнеться на початку травня.
Допомога також включатиме 155-мм снаряди для артилерійських підрозділів.
Президент України Володимир Зеленський подякував пані міністерці, Премʼєр-міністру Педро Санчесу та всій Іспанії за підтримку впродовж усіх цих років.
Дуже цінуємо, що завжди можемо розраховувати на вашу допомогу. Вдячний за підтримку української ППО ракетами до Hawk і Patriot. Це озброєння дефіцитне, і тому допомога Іспанії є дуже важливою для нашого захисту від масованих російських атак.
