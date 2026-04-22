Україна отримає від Іспанії 100 броньованих тактичних машин VAMTAC і партію артснарядів

Україна отримає нову військову допомогу від Іспанії

Зазначається, що під час візиту до Києва 22 квітня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила Президенту Володимиру Зеленському, що Прикордонна служба України отримає для своїх потреб 100 броньованих тактичних машин VAMTAC, постачання яких розпочнеться на початку травня.

Допомога також включатиме 155-мм снаряди для артилерійських підрозділів.

Ця співпраця демонструє відданість нашої країни захисту демократичних цінностей, свободи та досягненню справедливого й тривалого миру.

Президент України Володимир Зеленський подякував пані міністерці, Премʼєр-міністру Педро Санчесу та всій Іспанії за підтримку впродовж усіх цих років.