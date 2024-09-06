Украина получит от Испании ЗРК MIM-23 HAWK
Категория
Украина
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Украина получит от Испании ЗРК MIM-23 HAWK

MIM-23 HAWK
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Источник:  Минобороны Испании

Испания усилит украинскую противовоздушную оборону (ПВО), отправив Киеву зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) MIM-23 HAWK. Об этом министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила 6 сентября на заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн».

Главные тезисы

  • Испания передаст Украине зенитно-ракетный комплекс MIM-23 HAWK для усиления ее противовоздушной обороны.
  • Киев получит полную батарею с 6 пусковыми установками ЗРК HAWK.
  • Испания продолжит поддерживать Украину в военной и гуманитарной сфере.
  • На заседании Контактной группы по обороне Украины партнеры обсудили предоставление систем ПВО и других вооружений.
  • Украина получила от стран-участниц формата “Рамштайн” военную помощь на сумму 106 млрд долл. за два с половиной года.

Испания передаст Украине ЗРК MIM-23 HAWK

Киев получит от страны союзницы полную батарею зенитного ракетного комплекса Hawk. Отметим, что у нее есть шесть пусковых установок.

Вооружение уже находится недалеко от украинской границы.


Учитывая четкий запрос президента Зеленского по поводу систем противовоздушной обороны, министр Роблес объявила о немедленном отправлении полной батареи HAWK, которая включает 6 пусковых установок, также предоставленных Испанией и уже расположенных в Польше.

Испания продолжает поддерживать Украину в военной и гуманитарной сфере. Роблес во время «Рамштайна» рассказала о ходе проектов, реализуемых в рамках двустороннего партнерства между странами.

С 1 октября 2024 года Испания будет готова принимать мигрантов из Украины. Их будут поселять в военные резиденции на побережье.

Роблес также заявила о присоединении к IT- и Морской коалициям.

Страны-союзницы усиливают ПВО Украины

На американской авиабазе “Рамштайн” 6 сентября состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины. На встрече несколько стран сообщили, что готовы в ближайшее время отправить Киеву системы ПВО и другое необходимое вооружение.

Нидерланды пообещали передать запчасти для истребителей F-16 и ракеты класса «воздух-воздух». Последние помогут сбивать вражеские самолеты.

США выделили Украине новый пакет военной помощи Он содержит вооружение на 250 млн долл, в том числе противовоздушные ракеты.

Германия в ближайшие месяцы отправит Украине системы ПВО Iris-T вместе с ракетами.

Великобритания передаст Киеву 650 легких многоцелевых ракет. Их общая стоимость составляет 210 млн долл.

В общем, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, Украина за два с половиной года получила от стран-участниц формата “Рамштайн” военной помощи на сумму 106 млрд долл.

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